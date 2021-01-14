0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

В США выставили на торги $20 с наклейкой от банана: цена лота — от $57 тысяч

В США выставили на торги $20 с наклейкой от банана: цена лота — от $57 тысяч

Американский аукционный дом Heritage Auctions выставил на торги 20-долларовую купюру с наклейкой от банана.

Стоимость банкноты стартует с отметки 57 тысяч долларов. Об этом сообщает CNN.

Ценность купюры заключается в наклейке от банана от поставщика фруктов Del Monte, которая попала на деньги в момент изготовления.

На наклейке был отпечатан серийный номер, а также была поставлена печать Казначейства США.

Эксперты отмечают, что купюра Del Monte уникальна, поскольку наклейка поставщика фруктов сохранилась, а также выделяется не только ярким цветом, но и на ощупь.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.