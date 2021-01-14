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Кличко обратился к Зеленскому из-за тарифов на тепло для населения

Кличко обратился к Зеленскому из-за тарифов на тепло для населения

Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно недопущения кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов.

Об этом говорится на сайте АГУ.

В обращении, в частности, указано, что стоимость природного газа для производителей тепла в декабря 2020 года составила 6103,1 грн/тыс м3 (без НДС и других надбавок), но в тарифе на тепло для населения учитывается стоимость природного газа 4048,5 грн/тыс м3 (без НДС и других надбавок). Также постоянно растет стоимость услуги по распределению природного газа.

Как сказано в обращении, такой рост стоимости природного газа и услуги по распределению природного газа, цены электрической энергии, увеличение размера минимальной заработной платы требует пересмотра тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги в сторону их существенного увеличения. Поскольку, как отметили в АГУ, при таких условиях предприятия теплоснабжения не смогут существовать с действующими тарифами, а их пересмотр для населения приведет к их росту почти в полтора раза.

В АГУ напомнили, что 18 января 2021 года Кабинет министров на внеочередном заседании установил предельную цену на природный газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн/м3 и стоимость услуги на распределение природного газа не более 1,79 грн/м3.

«АГУ отмечает, что такое решение не решает вопрос цены природного газа в тарифе на теплоснабжение для населения. А приняв такое решение, правительство разделило граждан Украины на две категории: тех, кто использует природный газ для собственных нужд, в том числе индивидуального отопления, и тех, кто пользуется централизованным теплоснабжением, в стоимость которого учитывается рыночная цена на природный газ», — отметил Кличко.

Он также отметил, что Ассоциация городов Украины еще 28 декабря 2020 года обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить роста стоимости природного газа для предприятий теплокоммунэнерго.

«К сожалению, правительство не услышало аргументов и фактически перевело решение проблемы на органы местного самоуправления, то есть на бюджеты территориальных общин. Но на местном уровне такие проблемы решить невозможно ввиду отсутствия механизма и средств. Ведь на конец 2020 года задолженность предприятий теплоснабжения за потребленный природный газ уже составила 43,7 млрд грн, что почти на 9 млрд грн больше, чем на начало отопительного сезона», — подчеркнул глава АГУ.

Увеличение стоимости природного газа для предприятий теплоснабжения, как отметил Кличко, ухудшит их способность его оплачивать. А недостижение предприятиями ТКЭ уровня расчетов в 90 процентов приведет к прекращению газоснабжения со стороны НАК «Нафтогаз Украины». Такая ситуация, по его убеждению, угрожает прекращением услуг по теплоснабжению в населенных пунктах Украины населению и объектам социальной сферы.

Кроме того, Кличко отметил: рост стоимости коммунальных услуг приведет к существенному увеличению расходов из государственного бюджета на выплату льгот и субсидий, росту задолженности населения за коммунальные услуги, а также к социальному недовольству в обществе.

По материалам Обозреватель
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