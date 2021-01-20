Ночной тариф на электричество: как правильно пользоваться, чтобы сэкономить

Владельцы двух- и трехзонных счетчиков платят меньше за электроэнергию, потребляемую в часы экономии. Использованные в это время киловатт-часы стоят дешевле, поэтому при наличии многозонного прибора учета можно уменьшить суммы в платежке.
Об этом сообщает YASNO (ООО «Киевские энергетические услуги»).
«Чтобы достичь максимального эффекта экономии, электропоставщик рекомендует сместить работу некоторых бытовых приборов на ночное время. Например, круглосуточно работает холодильник, можно включать бойлер, кондиционер, обогреватель, стиральную и посудомоечную машину, заряжать ноутбуки, смартфоны, электросамокаты и другую технику», — говорится в сообщении.
Расчеты для многозонных счетчиков после 1 января 2021 года продолжают происходить по тарифным коэффициентам:
Для 2-зонных электросчетчиков:
Для 3-зонных электросчетчиков:
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