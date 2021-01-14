BlackBerry продала Huawei 90 ключевых смартфонных патентов

BlackBerry продала Huawei 90 ключевых патентов, связанных с технологией смартфонов. Согласно сообщениям канадских СМИ, большинство этих технологий касаются безопасности смартфонов, включая обмен данными в группу устройств, запросы контроля доступа на коммуникационном устройстве и т.д. Условия продажи не известны, пишет root-nation.

Приобретение также включает некоторые патенты на основные функциональные возможности устройства, такие как презентация текста в зависимости от ориентации телефона, получение данных GPS для фотографий с геотегами и т.д. Записи Управления патентов и товарных знаков США (USPTO) подтверждают передачу права собственности на эти патенты, добавляется в отчете. Записи показывают, что передача состоялась 23 декабря 2020 года.

Пресс-секретарь BlackBerry также отдельно подтвердила эту новость. По ее словам, это очень малая транзакция с патентами, которая уже не имеет отношения к бизнесу компании. Конечно, для компании, которая десять лет назад была общепризнанный названием в области смартфонов, 90 патентов просто представляли бы каплю в море.

Компания BlackBerry является крупнейшим держателем патентов в Канаде, имеет около 38 000 патентов. Однако бывший гигант смартфонов сейчас стремится продать большую часть своей интеллектуальной собственности в таких сферах, как мобильные мгновенные сообщения и инструменты социального сотрудничества, пытаясь переориентировать свой бизнес. Портфель может стоить больше 450 миллионов долларов, отмечают отчеты.

BlackBerry, продавая интеллектуальную собственность компании Huawei, нарушил несколько вопросов из-за проблем с безопасностью для других союзников Канады. Однако компания заявляет, что транзакция «разрешена согласно действующим правилам».

Сообщается, что Huawei также приобрела 18 патентов у японского поставщика автомобилей Denso в прошлом месяце. Китайский гигант в прошлом году был 24-м по величине владельцем патентов в мире.