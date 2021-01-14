Межбанк: Укргазбанк сдержал спекулятивную раскрутку курса

Рабочая в Украине суббота в сочетании с нерабочим в США понедельником (День Мартина Лютера Кинга) привели к определенному затишью на валютном межбанке 16 и 18 января. Но если в субботу на торгах был вообще полный штиль, то сегодня клиенты проявляли хоть какую-то активность по евро и рублю, а во второй половине дня – и даже по доллару. Причем, если в начале сессии котировки доллара даже незначительно просели с утренних 28,15/28,17 до 28,14/28,16 гривен к 11 часам, то затем все же спрос начал расти, а предложение оставалось достаточно слабым. В итоге к 12:00 котировки выросли до 28,18/28,20 гривен, а к обеду и сразу после него – и до 28,215/28,235. Но и это было еще не всё. После 14 часов к рядовым покупателям валюты частично присоединились спекулянты, а выход нескольких средних игроков и банков с покупкой доллара к 15 часам привел к росту курса до 28,23/28,25 гривен и выше.
Учитывая, что объемы спроса на валюту были в целом небольшими, Нацбанку не было смысла вмешиваться с интервенцией, но зато на него достаточно активно поработал Укргазбанк. Он вышел почти на пике котировок с продажей доллара и в принципе сдержал дальнейшую спекулятивную раскрутку курса. Часть сделок проходила в пределах 28,23/28,26 гривен, а некоторые мелкие суммы продавали по 28,275. Но к концу сессии курсовые страсти несколько стихли и завершились торги уровнем 28,23/28,26 гривен.
По евро сегодня особо ничего интересного не происходило, так как мировые площадки по паре евро/доллар были малоактивны из-за выходного в США. Поэтому на нашем межбанке котировки евро относительно гривны отражали соотношение курса евро/доллар с поправкой на движение котировок пары доллар/гривна. В итоге, евровалюта за день выросла – с 33,9714/ 33,9955 до 34,0764/34,1126 гривен.
Главные события 18 января на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,23 / 28,25
евро – 34,06/ 34,08
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2076 / 1,2078
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин снизил цены на газ для населения8 ч. назад - 2442 12
На финансирование партий в 2021 году предусмотрено 697 миллионов гривен: кто и сколько получит10 ч. назад - 428 10
В Украине к весне заметно подешевеет доллар - прогноз ReutersВчера, 16:08 - 6434 8
"Еврономера" в Харькове взбунтовались против штрафов в 8,5 тыс. грн и вышли на акцию протеста5 ч. назад - 760 6
Что изменится с введением накопительной пенсии - Третьякова3 ч. назад - 512 3
Проверки: Нацполицию уполномочили штрафовать бизнес5 ч. назад - 4625 1
Кабмин снизил цены на газ для населения8 ч. назад - 2442 12
В ВОЗ заявили, что победить пандемию коронавируса в 2021 году не удастся12 ч. назад - 2301 1
Самые популярные вакансии в Украине в 2020 году: кому работодатели готовы платить больше10 ч. назад - 1558
В Украине снизили показатель для расчета пенсии7 ч. назад - 1504
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)9 ч. назад - 157
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 820
Компания Razer показала "умную" маску (видео)13.01.2021, 15:10 - 587
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 571
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 2015 4