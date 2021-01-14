Межбанк: Укргазбанк сдержал спекулятивную раскрутку курса

Рабочая в Украине суббота в сочетании с нерабочим в США понедельником (День Мартина Лютера Кинга) привели к определенному затишью на валютном межбанке 16 и 18 января. Но если в субботу на торгах был вообще полный штиль, то сегодня клиенты проявляли хоть какую-то активность по евро и рублю, а во второй половине дня – и даже по доллару. Причем, если в начале сессии котировки доллара даже незначительно просели с утренних 28,15/28,17 до 28,14/28,16 гривен к 11 часам, то затем все же спрос начал расти, а предложение оставалось достаточно слабым. В итоге к 12:00 котировки выросли до 28,18/28,20 гривен, а к обеду и сразу после него – и до 28,215/28,235. Но и это было еще не всё. После 14 часов к рядовым покупателям валюты частично присоединились спекулянты, а выход нескольких средних игроков и банков с покупкой доллара к 15 часам привел к росту курса до 28,23/28,25 гривен и выше.

Учитывая, что объемы спроса на валюту были в целом небольшими, Нацбанку не было смысла вмешиваться с интервенцией, но зато на него достаточно активно поработал Укргазбанк. Он вышел почти на пике котировок с продажей доллара и в принципе сдержал дальнейшую спекулятивную раскрутку курса. Часть сделок проходила в пределах 28,23/28,26 гривен, а некоторые мелкие суммы продавали по 28,275. Но к концу сессии курсовые страсти несколько стихли и завершились торги уровнем 28,23/28,26 гривен.

По евро сегодня особо ничего интересного не происходило, так как мировые площадки по паре евро/доллар были малоактивны из-за выходного в США. Поэтому на нашем межбанке котировки евро относительно гривны отражали соотношение курса евро/доллар с поправкой на движение котировок пары доллар/гривна. В итоге, евровалюта за день выросла – с 33,9714/ 33,9955 до 34,0764/34,1126 гривен.

Главные события 18 января на межбанке:

Рост доллара с утренних 28,15/28,17 гривен до 28,23/28,26 гривен к концу дня, а евро с 33,9714/33,9955 гривен до 34,0764/34,1126.

Нацбанк не выходил на рынок.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня регулятор зафиксировал на уровне 28,1681 гривен, а официальный на 19 января 2021 года установлен на отметке 28,1926 гривнен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,23 / 28,25

евро – 34,06/ 34,08

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2076 / 1,2078

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