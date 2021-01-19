Рост цен на жилье в 2020 году: эксперт назвал причины

В 2020 году, впервые за последние 5 лет, наблюдался органический рост цен на недвижимость. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в гривне за год выросла на 21%, до 35 356 грн, рассказал эксперт рынка недвижимости Владимир.
Об этом пишет Будпортал.
Среди причин роста цен эксперт отмечает снижение количества предложений в 2020 году.
«Новые проекты достаточно активно появлялись на рынке в 2018 — первой половине 2019 года. С середины 2019 года количество активных проектов преимущественно снижалось, и только в последние месяцы мы наблюдаем небольшой прирост нового предложения», — поясняет эксперт.
Еще одна причина роста цен — сокращение доли жилья эконом-класса в пользу класса комфорт.
За последние три года доля эконом-класса в общей структуре предложения сократилась более, чем втрое. Во втором полугодии 2020 года количество объектов эконом-класса сократилось с 15% до 6% от общего числа. «Это связано с появлением на рынке нового предложения в последние месяцы. Все новые объекты относятся к классам комфорт и бизнес, в то время как объекты эконом-класса выводятся с рынка», — комментирует Владимир.
По его данным, сегодня 90% первичного рынка формируют объекты класса комфорт и бизнес. При этом, эконом-класс приближается по цене к классу комфорт. А последний, в свою очередь, расширяет диапазон локаций и цен.
Эксперт отметил, что сегодня в домах, открытых к продаже, насчитывается 93 000 квартир. При этом подсчитать точное количество квартир, доступных к продаже, невозможно из-за того, что рынок очень закрыт в части данных о продажах. «Перспектива понимания рынка и его прогнозирования — в открытых данных о продажах», — подчеркивает Владимир.
Несмотря на то, что в среднем цена изменилась совсем незаметно, в отдельных районах пригорода отмечался стабильный рост цен. В то же время некоторые районы охарактеризовались падением средней цены и спроса:
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