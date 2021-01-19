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Рост цен на жилье в 2020 году: эксперт назвал причины

Рост цен на жилье в 2020 году: эксперт назвал причины

В 2020 году, впервые за последние 5 лет, наблюдался органический рост цен на недвижимость. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в гривне за год выросла на 21%, до 35 356 грн, рассказал эксперт рынка недвижимости Владимир.

Об этом пишет Будпортал.

Среди причин роста цен эксперт отмечает снижение количества предложений в 2020 году.

«Новые проекты достаточно активно появлялись на рынке в 2018 — первой половине 2019 года. С середины 2019 года количество активных проектов преимущественно снижалось, и только в последние месяцы мы наблюдаем небольшой прирост нового предложения», — поясняет эксперт.

Еще одна причина роста цен — сокращение доли жилья эконом-класса в пользу класса комфорт.
За последние три года доля эконом-класса в общей структуре предложения сократилась более, чем втрое. Во втором полугодии 2020 года количество объектов эконом-класса сократилось с 15% до 6% от общего числа. «Это связано с появлением на рынке нового предложения в последние месяцы. Все новые объекты относятся к классам комфорт и бизнес, в то время как объекты эконом-класса выводятся с рынка», — комментирует Владимир.

По его данным, сегодня 90% первичного рынка формируют объекты класса комфорт и бизнес. При этом, эконом-класс приближается по цене к классу комфорт. А последний, в свою очередь, расширяет диапазон локаций и цен.

Эксперт отметил, что сегодня в домах, открытых к продаже, насчитывается 93 000 квартир. При этом подсчитать точное количество квартир, доступных к продаже, невозможно из-за того, что рынок очень закрыт в части данных о продажах. «Перспектива понимания рынка и его прогнозирования — в открытых данных о продажах», — подчеркивает Владимир.

Справка Finance.ua:

  • Как свидетельствует аналитика портала ЛУН, в декабре средняя цена на первичную недвижимость в пригороде Киева составила $ 590/кв. м, что на $ 10 дороже, чем в декабре прошлого года.

Несмотря на то, что в среднем цена изменилась совсем незаметно, в отдельных районах пригорода отмечался стабильный рост цен. В то же время некоторые районы охарактеризовались падением средней цены и спроса:

  • в радиусе 5 км от столицы квадрат в новостройке вырос в цене с $ 580/кв. м до $ 630/кв. м;
  • в 10-километрой зоне от Киева жилье подорожало с $ 560 до $ 600/кв. м;
  • не изменилась средняя цена только в 20-километровой зоне от столицы — $ 550/кв. м.

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По материалам Finance.UA
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