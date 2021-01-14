Для перевозки COVID-вакцины уже готовы два самолета — МАУ

В Украине для транспортировки вакцины против коронавируса компания МАУ подготовила два самолета Boeing.

Об этом сообщила компания «Международные авиалинии Украины» в Facebook в понедельник, 18 января.

В Британии хотят до сентября вколоть хотя бы одну дозу COVID-вакцины каждому взрослому, в Чехии – до сентября привить около 60 процентов взрослого населения.

«С целью обеспечения доставки вакцин, авиакомпания МАУ подготовила самолеты типа Boeing 737 и Boeing 767 для перевозки вакцины в качестве груза. С начала действия карантина МАУ перевезла 870 тонн грузов медицинского назначения», – говорится в сообщении.

В МАУ подчеркнули, что доставка вакцины от COVID-19 авиационным транспортом является наиболее быстрым и надежным способом с учетом соблюдения необходимых температурных режимов.

В то же время в компании отметили, что эти два Boeing могут быть задействованы не только для поставок в Украину вакцин.

Напомним, сегодня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в мире вакцины против коронавируса хватит на всех.

В Кабмине сообщали, что первые партии вакцины должны поступить в Украину не позже февраля 2021 года.