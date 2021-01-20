Как менялись расходы на медицину в крупнейших городах Украины (инфографика)

В Киеве с 2017 года расходы на медицину росли в течение трех лет, а затем резко сократились. Пять лет назад из бюджета города на медицину выделили 5 318,2 млн грн. В 2018 году денег на столичную медицину выделили на 44,5% больше — 7 684 млн грн., в 2019-м — 8 507,1 (+ 10,7%) млн грн.
В 2020 году расходы сократились сразу на 31,7% до 5 809 млн грн. На 2021 год в столице предусмотрели 5 803 млн грн. Это немного меньше, чем в прошлом году, к тому же, без учета инфляции.
Среди крупнейших городов Украины Харьков является вторым после столицы, где выделяют больше всего средств на медицину. В 2017 году в городском бюджете предусмотрели 1 660,8 млн грн, в следующем году — на 15% больше (1 914,8 млн грн). В 2019-м расходы сократились на 13,8% и составили 1 650,4 млн грн. Наиболее ощутимое сокращение произошло в 2020 году, когда пришлось урезать почти 40% расходов. Выделили только 995,7 млн грн. В бюджете на 2021-й на медицину Харькова заложено 478,1 млн грн, что вполовину меньше, чем годом ранее.
инфографика Слово и дело
Одесса в 2017 году имела 959,4 млн грн на медицину, а в следующем — 1 337 млн грн (почти на 40% больше). В 2019 году расходы выросли до 1494,6 млн грн. Однако с 2020 года в бюджете города стали закладывать меньше средств на медицину — 1 032,8 (-30,9%) млн грн. В 2021-м из этой суммы вычли еще 55,1% и расходы сократились до 463,7 млн грн.
Запорожье выделяется на общем фоне тем, что рост расходов на медицину был довольно незначительным. Если в 2017 году городской бюджет предусматривал 1 163 млн грн на медицину, то в 2018 добавили 1,8% – до 1 179,2 млн грн, а в 2019 еще + 6,6%. Однако в 2020 году расходы на медицину города урезали сразу на 61,9% и выделили только 478,5 млн грн, а в бюджете 2021 заложили 453,3 млн грн (-5,3% от прошлого года).
Во Львове рост расходов на медицину наблюдался только в 2018 году, когда сумма увеличилась с 691,6 до 946,9 млн грн или на 37%. В 2019 году местный бюджет сократил средства на медицину на 10,6% до 846,5 млн грн. В 2020-м эта сумма уменьшилась еще на 55,7% до 375 млн грн, а в 2021-м средства, которые город планирует выделить на медицину, сократились еще на 50,8% до 184,4 млн грн.
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