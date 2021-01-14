Камеры видеонаблюдения и «красные кнопки»: в Украине начинают модернизацию электричек

В электропоездах будут устанавливать камеры видеонаблюдения, чтобы машинист контролировал ситуацию в вагонах. У него будет «красная кнопка» для вызова полиции на ближайшую станцию во время движения поезда.
Об этом сообщает АО «Укрзализныця».
«Если мы говорим об электропоездах, то сейчас мы уже занимаемся их модернизацией, которая включает в себя установку камер наблюдения, которые позволят машинисту контролировать ситуацию в вагонах электропоезда», — отметил председатель правления компании Владимир Жмак.
По его словам, в рамках такой модернизации в кабинах машинистов будет устанавливаться оперативная так называемая «красная кнопка», с помощью которой машинист сможет вызвать на следующую станцию по маршруту движения правоохранителей для того, чтобы предотвратить или предупредить случаи неподобающего поведения некоторых пассажиров.
«Моя цель — вернуть на наши поезда пассажиров, забрать их из пассажирского автотранспорта, и вернуть в наши поезда, которые будут комфортными», — добавил Жмак.
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