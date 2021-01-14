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Камеры видеонаблюдения и «красные кнопки»: в Украине начинают модернизацию электричек

Камеры видеонаблюдения и «красные кнопки»: в Украине начинают модернизацию электричек

В электропоездах будут устанавливать камеры видеонаблюдения, чтобы машинист контролировал ситуацию в вагонах. У него будет «красная кнопка» для вызова полиции на ближайшую станцию ​​во время движения поезда.

Об этом сообщает АО «Укрзализныця».

«Если мы говорим об электропоездах, то сейчас мы уже занимаемся их модернизацией, которая включает в себя установку камер наблюдения, которые позволят машинисту контролировать ситуацию в вагонах электропоезда», — отметил председатель правления компании Владимир Жмак.

По его словам, в рамках такой модернизации в кабинах машинистов будет устанавливаться оперативная так называемая «красная кнопка», с помощью которой машинист сможет вызвать на следующую станцию ​​по маршруту движения правоохранителей для того, чтобы предотвратить или предупредить случаи неподобающего поведения некоторых пассажиров.

«Моя цель — вернуть на наши поезда пассажиров, забрать их из пассажирского автотранспорта, и вернуть в наши поезда, которые будут комфортными», — добавил Жмак.

По материалам УНН
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