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SkyUp меняет время регистрации на рейсы в аэропортах Украины

SkyUp меняет время регистрации на рейсы в аэропортах Украины

Во всех аэропортах Украины регистрация на рейсы SkyUp будет начинаться за 2,5 часа и заканчиваться за 45 минут до вылета. Посадка будет завершаться за 20 минут до вылета.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Нововведения вступают в силу с 20 января 2021 года.

Как сейчас. Регистрация в украинских аэропортах начинается за 2 часа и заканчивается за 45 минут до вылета. Посадка заканчивается за 15 минут до вылета.

В международных аэропортах время регистрации и посадки на рейс может отличаться, но только в большую сторону, чтобы с учетом всех нововведений, касающихся безопасности, пассажиры успевали пройти обязательные формальные процедуры перед посадкой. “Например, в аэропортах Стамбула и Дубая мы начинаем регистрацию за 3 часа и завершаем за 1 час до вылета”, – объясняют в компании.

Сэкономить время поможет возможность регистрации на рейс онлайн. Это можно сделать в личном кабинете на сайте авиакомпании не ранее чем за 48 часов и не позднее чем за 3 часа до вылета. Перечень городов, для вылета из которых уже доступна онлайн-регистрация, находится в разделе Пассажирам – Регистрация.

Справка Finance.ua:

  • Авиакомпания SkyUp с 20 января 2021 года увеличивает максимальный вес одного места ручной клади с 7 до 9 кг.
  • С 30 марта 2021 года авиакомпания SkyUp начинает полетную программу Киев – Мемминген – Киев.

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По материалам Finance.UA
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