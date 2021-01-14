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Эксперт объяснил, как на самом деле изменится цена на газ

Эксперт объяснил, как на самом деле изменится цена на газ

Сегодняшнее решение Кабинета министров относительно установления цены на газ на уровне 6,99 гривны за кубометр является фактически антирыночным. Сама же итоговая цена голубого топлива для населения будет колебаться от 7,5 до 9,7 гривны за кубометр.

Об этом рассказал член Наблюдательного совета института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

“Реально конечная цена будет от 7,5 до 9,7 грн за куб. В зависимости от региона. А было, как Вы помните, от 9,5 до 11 гривен. То есть, в среднем цена уменьшится на 25-30%. Ну, если “Нафтогаз” будет всем поставлять, то сейчас у них цена 7,22 грн, а будет подавать по 6,99 грн, что лишь на 3,2% или 23 копейки меньше, а не на 30%”, – заявил Корольчук.

По мнению эксперта, власть не должна вмешиваться в введенный в 2020 году рынок газа, который теперь фактически остановился.

“Видите ли, правительство определило цену, они вернулись к регулированию. Ранее компания сама определяла себе цену, исходя из своих финансовых, организационных и технических возможностей. Цена (на рынке газа – ред.) выросла до 11 000 гривен с доставкой. Это существенно. И вот правительство и Президент Зеленский решили вмешаться. Это неправильно на самом деле, ведь если рынок функционирует, то ни Президент, ни правительство, ни Верховная Рада не могут вмешиваться. А вот они (власть – ред.) приняли решение, что цена будет предельной”, – подчеркнул член Наблюдательного совета института энергетических стратегий.

Он также отметил, что не понимает, почему цена за кубометр составляет именно 6,99 грн.

“Шмыгаль говорит, что это была такая цена на бирже. Ну да, на бирже она может быть такой сейчас, а завтра – другой. Специфическое решение, честно говоря. Фактически, антирыночное. Если страна не была готова к рынку газа, то почему соглашалась на эти условия? Почему с МВФ подписывали меморандум, взяли на себя обязательство отменить ПСО и вводить рыночные правила?” – отметил Корольчук.

Решить, по мнению эксперта, можно было гораздо проще.

“Нужно было просто выделить из “Нафтогаза” газ из добычи. Они должны были этот газ, который добывают, продавать на бирже, а компании – покупать и поставлять потребителям. И так должно было быть, но “Нафтогаз Украины” этому сопротивляется. Летом-осенью прошлого года закачивали газ в подземные хранилища, не продавали его на бирже. Хотя, для них биржа – как оптимальный вариант. Так они не на бирже, не на рынке его не продавали. Соответственно, “Нафтогаз” сам вызвал ситуацию, что цена на газ у других поставщиков возросла. Ведь они не могли взять украинский газ, и покупали его за рубежом. Соответственно, ориентировались на европейские индексы и биржи. Поэтому и цена выросла”, – указал специалист.

Справка Finance.ua:

  • Правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Кабинета министров Украины.
  • Такая цена будет действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше, чем до 31 марта 2021 года; выше, чем 6,99 грн за куб, поставщики газа не смогут поднимать цену.
По материалам УНН
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