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Почему в декабре 2020 года начисления за отопление отличаются от тех, которые были в декабре 2019 года

Почему в декабре 2020 года начисления за отопление отличаются от тех, которые были в декабре 2019 года

В КП «Киевтеплоэнерго» уверяют, что в этом отопительном сезоне тарифы на отопление и горячую воду остаются на уровне прошлого года, и объяснили, почему начисления за отопление в декабре 2020 года отличаются от начислений в декабре 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевтеплоэнерго» на странице в FACEBBOK.

Как отмечается, в этом отопительном сезоне тарифы на отопление и горячую воду остаются на уровне прошлого года. Разница начислений в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го связана с газовой скидкой, которая применялась в прошлом году (постановление КМУ № 1082 от 24 декабря 2019 года).

«В прошлом отопительном сезоне в начислениях за тепло и горячую воду учитывалась фактическая цена газа, и каждый месяц совершались корректировки без пересмотра утвержденного тарифа. Так, вместо базового тарифа — 1654,41 грн/Гкал, в декабре стоимость 1 Гкал составляла 1290,44 грн, в январе — 1349 грн, в феврале — 1224 грн/Гкал», — объясняют в «Киевтеплоэнерго».

Кроме того, в начислениях за тепло учитывается среднемесячная температура воздуха, ведь со снижением температуры на улице увеличивается количество потребленного тепла домом.

«Так, среднемесячная температура в ноябре 2020 года составила +3.8 градусов Цельсия, в декабре этого же года она была на уровне -0.5 градусов Цельсия. Соответственно, в декабре увеличились объемы потребления тепла домом, что и повлияло на суммы в платежках», — добавили в ведомстве.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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