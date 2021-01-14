Андрей Попов: тренды в бизнесе 2021. Что нужно Вашим клиентам?

Завершился первый в современной истории год в условиях пандемии. Очевидно, что в 2021 году COVID-19 не исчезнет, и мы продолжаем борьбу с недугом и его экономическими последствиями.

Какие тенденции прошлого года укрепят свои позиции, что будет влиять на зарождение новых бизнес-трендов, и как в итоге трансформируется бизнес? Разберемся вместе.

Карантин стал причиной быстрого перехода бизнеса к цифровому взаимодействию с клиентами и дистанционному сотрудничеству. Но под влиянием обстоятельств изменился не только бизнес – потребитель тоже трансформировался. Это причина, по которой компаниям стоит внимательно посмотреть на своего среднестатистического клиента новым взглядом. Что же изменилось?

1. Копейка гривну бережет. Во время пандемии доходы населения по всему миру снизились – это факт. В связи с этим, логичным выглядит обострившееся желание людей обеспечить себе «финансовую подушку безопасности», которая поможет оставаться на плаву в случае потери рабочих мест из-за введения нового локдауна.

Более жесткое планирование бюджета снизит количество импульсивных покупок, повернет вектор покупательского спроса в сторону практичности и износостойкости, а также обратит внимание покупателя на б/у товары, которые, как правило, значительно дешевле.

2. Эра «завершенных корзин». Платформа Salesforce Research провела исследование результатов мировых онлайн-продаж во втором квартале 2020 года и получила неожиданные и впечатляющие результаты. Несмотря на снятие карантинных ограничений и открытие физических магазинов, рост онлайн-торговли не остановился. Наоборот, глобальная выручка онлайн-бизнеса во втором квартале выросла на беспрецедентные 71%.

Во всем мире количество «завершенных корзин» (процесс от выбора товара в каталоге до оплаты в электронном кабинете) достигло 3%, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Очевидно, что тенденция онлайн-покупок сохранится и в 2021 году, а это значит, что бесконтактные технологии в ритейле из опциональных стали обязательными.

3. Осознанное потребление. Согласно последним исследованиям, 90% потребителей заявили, что во время пандемии их обеспокоенность проблемами окружающей среды значительно выросла. Люди стали больше задумываться о влиянии брендов на окружающую среду.

Покупатели хотят знать, что отдают свои деньги компании, которая может взять ответственность за свои действия. Это значит, что компаниям необходимо обратить внимание на разработку стратегии открытости к изменениям и устойчивого развития.

4. Бесконтактное сотрудничество. Разработка веб-продуктов и взаимодействие с клиентами в сети Интернет – те задачи, которые должны быть на повестке дня компаний, желающих твердо стоять на ногах во время кризисных волнений. Ожидается, что мобильные приложения превзойдут по востребованности в сегменте В2С полноценные PC-версии, а чат-боты смогут решать до 95% всех запросов, поступающих в службы поддержки.

В зону ответственности виртуального интеллекта также перейдет процесс поиска потенциальных клиентов и сбор данных об их потребностях.

Большим шагом вперед станет умение бизнеса осуществлять деятельность без торговых площадей.

Аналитика показывает, что украинские потребители становятся все более благосклонными к инновациям и внедрению продуктов технологического прогресса. Исследование НБУ за первые 6 месяцев 2020 года свидетельствует о том, что 50% бесконтактных оплат происходят через NFC. Широкое внедрение электронной коммерции и онлайн-услуг, дистанционной работы и онлайн-инструментов обучения будет поддерживать разработку новых технологий и услуг, создавая цикл технического прогресса, который поддерживает и усиливает сам себя.

5. Еще немного об устойчивости и окружающей среде. До сих пор далеко не все компании осознают необходимость в разработке стратегии устойчивого развития. И это может сыграть злую шутку с репутацией бренда. Сегодня потребитель хочет снизить зависимость от одноразового пластика, сократить количество углерода, выброшенного в атмосферу, а самое главное – чтобы товары и услуги оказывали положительное воздействие на общество и окружающую среду.

Пандемия сильно повысила осведомленность о проблемах экологии. Сегодня весь мир занят разработкой «зеленых» технологий, которые помогут поставить экономику на ноги.

О том, что социальная ответственность занимает важную роль в репутации компании, говорят не только международные организации, но и ведущие экономисты, крупнейшие мировые компании и инвесторы.

Исследования Канадского Международного института устойчивого развития показывают, что здания, транспорт, восстановление природы и «чистая» энергетика являются наиболее перспективными направлениями для реализации целей устойчивого развития.

Положительный эффект должен стать долгосрочно работающей системой, которая приостановит накопление углекислого газа в атмосфере. Таким образом, 2021 год может стать отличной возможностью для инвестиций в возобновляемую энергетику, «умные» здания, «чистый» общественный транспорт и т.д.

Итог

Пандемия и карантин продолжают диктовать условия бизнесу. Прошедший 2020 год четко дал понять, что один из приоритетов для собственников и поставщиков – объединение усилий и ресурсов для эффективной работы.

Компаниям следует взять на вооружение программы, которые помогут улучшить коммуникацию с партнерами и клиентами. Это позволит держать руку на пульсе, своевременно получать актуальную информацию о состоянии рынка.

Разработка антикризисного плана и back-up-стратегии компании, а также новых услуг и продуктов, создаваемых под возникающие потребности рынка и клиентов, помогут укрепить позиции и получать доход во время следующей волны кризиса, которую можно ожидать, если человечеству не удастся взять пандемию под контроль.

Андрей Попов, партнер по аудиту Kreston GCG