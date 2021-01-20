Уровень оптимизма украинских потребителей за 2020 год сократился на треть

По данным исследования «Потребительские настроения в Украине», осуществляемого при финансовой поддержке Dragon Capital, в декабре индекс потребительских настроений (ИПН) составил 65,9 п., что на 0,2 п. выше, чем в ноябре.

Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens.

Снижение оценки целесообразности крупных закупок компенсируется небольшим ростом экономических ожиданий.

В декабре 2020 года индекс потребительских настроений (ИПН) составил 65,9, что на 0,2 п. выше показателя ноября.

Индекс текущего положения (ИТП) незначительно сократился и составляет 60,8, что на 1,3 п. ниже показателя прошлого месяца. Составляющие этого индекса претерпели такие изменения:

– индекс текущего личного материального положения (х1) составил 53,3, что на 2,4 п. выше уровня этого индекса в ноябре;

– индекс целесообразности крупных покупок (х5) сократился на 4,9 п. и установился на отметке 68,2.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в декабре не претерпел существенных изменений и составляет 69,3. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) стабильный и составляет 76,4, что на 0,1 п. ниже уровня этого показателя в ноябре;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) не изменился и составляет 55,0, как и в прошлом месяце;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) вырос на 3,3 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 76,5.

В декабре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы сократился на 3,0 п. и составляет 144,6. Индекс инфляционных ожиданий не претерпел существенных изменений и составляет – 186,7. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 7,0 п. и составляет 147,8.

“Украинцы заканчивают 2020 год с меньшим уровнем потребительского оптимизма по сравнению с концом 2019 года.

Индекс потребительских настроений в декабре 2020 года сократился на 26,3 п. п. по сравнению с декабрем 2019 года: с отметки 92,2 до 65,9.

Наибольшие потери понес индекс ожиданий развития экономики в ближайший год – сокращение на 44,0 п. п. с 99,0 до 55,0.

Наименьшие потери – по индексу ожидаемых изменений личного дохода. Этот индекс сократился на 12,5 п. п. Таким образом, потребители являются более оптимистичными относительно собственных доходов в ближайшие месяцы, чем относительно развития экономики в целом”, – комментируют аналитики Info Sapiens.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.