Уровень оптимизма украинских потребителей за 2020 год сократился на треть

По данным исследования «Потребительские настроения в Украине», осуществляемого при финансовой поддержке Dragon Capital, в декабре индекс потребительских настроений (ИПН) составил 65,9 п., что на 0,2 п. выше, чем в ноябре.
Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens.
Снижение оценки целесообразности крупных закупок компенсируется небольшим ростом экономических ожиданий.
В декабре 2020 года индекс потребительских настроений (ИПН) составил 65,9, что на 0,2 п. выше показателя ноября.
Индекс текущего положения (ИТП) незначительно сократился и составляет 60,8, что на 1,3 п. ниже показателя прошлого месяца. Составляющие этого индекса претерпели такие изменения:
– индекс текущего личного материального положения (х1) составил 53,3, что на 2,4 п. выше уровня этого индекса в ноябре;
– индекс целесообразности крупных покупок (х5) сократился на 4,9 п. и установился на отметке 68,2.
Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в декабре не претерпел существенных изменений и составляет 69,3. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:
В декабре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы сократился на 3,0 п. и составляет 144,6. Индекс инфляционных ожиданий не претерпел существенных изменений и составляет – 186,7. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 7,0 п. и составляет 147,8.
“Украинцы заканчивают 2020 год с меньшим уровнем потребительского оптимизма по сравнению с концом 2019 года.
Индекс потребительских настроений в декабре 2020 года сократился на 26,3 п. п. по сравнению с декабрем 2019 года: с отметки 92,2 до 65,9.
Наибольшие потери понес индекс ожиданий развития экономики в ближайший год – сокращение на 44,0 п. п. с 99,0 до 55,0.
Наименьшие потери – по индексу ожидаемых изменений личного дохода. Этот индекс сократился на 12,5 п. п. Таким образом, потребители являются более оптимистичными относительно собственных доходов в ближайшие месяцы, чем относительно развития экономики в целом”, – комментируют аналитики Info Sapiens.
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