По информации на 12:25, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (48,905 млн грн и 39,363 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 48), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,24-28,25 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 97 активных заявок по доллару на сумму 88,268 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,3000 – 7 777
28,3000 – 2 222
28,2300 – 30 000
28,2300 – 25 000
28,2200 – 150 000
28,2200 – 10 000
28,2200 – 15 777
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,2200 – 25 000
28,2400 – 10 000
28,2400 – 35 000
28,2400 – 35 000
28,2500 – 120 000
28,2500 – 4 000
28,2500 – 50 777
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2575 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,2088 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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