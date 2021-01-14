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Украина может сразу получить три разные вакцины от COVID

Украина может сразу получить три разные вакцины от COVID

Украина одновременно может получить три разные вакцины от COVID. Производителей пока не раскрывают, поскольку подписаны договоры о неразглашении.

Об этом в интервью “Интерфакс-Украина” заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на сегодня ведутся переговоры с шестью производителями вакцины, которые сейчас завершают третью стадию клинических испытаний и регистрируют их.

“Практически со всеми Министерство здравоохранения подписало non-disclosure agreement. Это значит, что мы не имеем права обсуждать публично эти вещи, поэтому я не могу называть какие-то названия или параметры”, – отметил Шмыгаль.

Он также отметил, что переговоры дали результат, и Украина получит вакцину не позднее февраля.

“На сегодня есть возможность выбирать из трех вакцин, и скорее всего, в первых партиях мы будем иметь как раз три разных вакцины. Все они однозначно будут лицензированы в Украине, однозначно будут одобрены ВОЗ и в других странах. То есть, это будут вакцины с подтвержденным процентом эффективности”, – добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее Бразилия одобрила использование вакцины Sinovac, которую хочет закупить Минздрав Украины.

По материалам РБК-Украина
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