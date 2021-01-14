НБУ выкупил в резервы 20 млн долларов благодаря избытку валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 11-16 января 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 20 млн долларов. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Таким образом, НБУ продавал доллары вторую неделю подряд. В течение первой короткой недели года центробанк также купил 20 млн долларов.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке 40 млн долларов и продал 20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 20 млн долларов.
Напомним, Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.
В декабре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.
Отметим, размер международных резервов Украины в течение декабря 2020 года вырос на 11,5% до 29,1 млрд долларов – максимума за восемь лет.
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