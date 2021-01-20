Топ-5 агропродуктов экспорта и импорта Украины (инфографика)

В 2020 году аграрная продукция осталась основой внешней торговли, экспорт остался на уровне прошлого года, а импорт увеличился на более 10%.
Об этом говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».
Доля сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме украинского экспорта составила 45% или 22,2 млрд долл. и осталась на уровне прошлогодних показателей.
А импорт указанной продукции достиг уровня 6,5 млрд долл., что на 13% больше, чем в прошлом году. Внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции составил 15,7 млрд долл.
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