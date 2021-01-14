Стало известно, почему не выдают бэби-боксы для новорожденных

Министерство социальной политики заявляет, что принимает меры для ускорения выдачи “пакетов малыша”. Задержка связана со сменой организации, их закупающей.
Об этом говорится в ответе министерства на запрос СМИ.
В ответе министерство не предоставило информацию о количестве бэби-боксов в киевских роддомах и сроках их выдачи. По данным РБК-Украина, по состоянию на 18 января “пакеты малыша” отсутствуют почти во всех роддомах столицы, и роженицам предлагают не ждать и получать монетизированную помощь.
Министерство напоминает, что закон о выдаче бэби-боксов вступил в силу 24 октября 2020 года, но до 31 декабря за их закупку и выдачу отвечало Управление ООН. С 1 января 2021 года закупка должна была осуществляться в соответствии с законом “О публичных закупках”.
При этом указано, что проектное соглашение с Управлением ООН Министерство социальной политики подписало только 30 декабря, а закупка “пакетов малыша” была осуществлена 31 декабря.
Минсоцполитики заявляет, что на сегодня Национальная социальная служба “уточняет адреса поставок” бэби-боксов в районные центры соцобеспечения для выдачи семьям, в которых дети родились в период с 24 по 31 декабря.
Оставшиеся “пакеты малыша” будут распределены по роддомам и перинатальным центрам. Когда это будет сделано, Минсоцполитики не сообщает.
“Минсоцполитики принимаются все необходимые меры для ускорения доставки пакетов малыша”, – говорится в ответе на запрос.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине к весне заметно подешевеет доллар - прогноз ReutersВчера, 16:08 - 4863 7
Импорт сыра в Украину в 2020 году увеличился почти вдвоеВчера, 04:16 - 706 7
Кабмин снизил цены на газ для населения2 ч. назад - 1035 5
Лицам, которые единолично обрабатывали более 2 гектаров земли, необходимо задекларировать доходыПозавчера, 21:30 - 11277 5
На финансирование партий в 2021 году предусмотрено 697 миллионов гривен: кто и сколько получит4 ч. назад - 225 4
В Украине к весне заметно подешевеет доллар - прогноз ReutersВчера, 16:08 - 4863 7
LinkedIn опубликовал топ самых востребованных профессийВчера, 14:08 - 2131 1
Можно ли повторно зарегистрироваться в центре занятостиВчера, 15:24 - 1968
Биткойны на 140 млрд долларов застряли в кошельках с утраченными паролямиВчера, 17:18 - 1265
Кабмин снизил цены на газ для населения2 ч. назад - 1035 5
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)3 ч. назад - 89
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 754
Компания Razer показала "умную" маску (видео)13.01.2021, 15:10 - 555
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 552
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1966 4