Стало известно, почему не выдают бэби-боксы для новорожденных

Министерство социальной политики заявляет, что принимает меры для ускорения выдачи “пакетов малыша”. Задержка связана со сменой организации, их закупающей.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос СМИ.

В ответе министерство не предоставило информацию о количестве бэби-боксов в киевских роддомах и сроках их выдачи. По данным РБК-Украина, по состоянию на 18 января “пакеты малыша” отсутствуют почти во всех роддомах столицы, и роженицам предлагают не ждать и получать монетизированную помощь.

Министерство напоминает, что закон о выдаче бэби-боксов вступил в силу 24 октября 2020 года, но до 31 декабря за их закупку и выдачу отвечало Управление ООН. С 1 января 2021 года закупка должна была осуществляться в соответствии с законом “О публичных закупках”.

При этом указано, что проектное соглашение с Управлением ООН Министерство социальной политики подписало только 30 декабря, а закупка “пакетов малыша” была осуществлена 31 декабря.

Минсоцполитики заявляет, что на сегодня Национальная социальная служба “уточняет адреса поставок” бэби-боксов в районные центры соцобеспечения для выдачи семьям, в которых дети родились в период с 24 по 31 декабря.

Оставшиеся “пакеты малыша” будут распределены по роддомам и перинатальным центрам. Когда это будет сделано, Минсоцполитики не сообщает.

“Минсоцполитики принимаются все необходимые меры для ускорения доставки пакетов малыша”, – говорится в ответе на запрос.