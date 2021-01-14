Межбанк: на особое укрепление гривны рассчитывать не стоит

Этот понедельник пройдет достаточно нестандартно на валютном рынке Украины. Сегодня в США отмечают День Мартина Лютера Кинга, и американские банки не работают. Поэтому на нашем межбанке все операции по доллару будут проходить на условиях поставки ТОМ (расчеты в гривне сегодняшней датой, поставка валюты – завтра). С учетом того, что в стране еще и была рабочая суббота, хотя практически при мизерных оборотах на валютном межбанке – сегодня особых объемов рынок не продемонстрирует. По нашим расчетам объем операций на торгах 18 января составит до $110-120 млн при совершении до 300-380 сделок.

Учитывая “неудобную” для клиентов форму операций по доллару и достаточно низкие объемы сделок в евро и рубле – сегодня местный бизнес сосредоточится на расчетах с бюджетом. Тут уже компании подпирают сроки, и в понедельник основная часть клиентов будет тратить свои гривневые ресурсы именно на налоги. Завтра (по многим налогам – последний день их уплаты) – те, кому не хватило гривневых ресурсов на расчеты с бюджетом, будут продавать свою валютную выручку, чтобы окончательно рассчитаться с государством и “не влететь” в штрафы. Добавив к этому завтрашний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, даже с учетом значительных сумм погашений этих бумаг предыдущих выпусков 20 января – общий расклад на межбанке все же будет в пользу нацвалюты. Хотя на особое укрепление гривны рассчитывать не стоит – в лучшем случае Нацбанк выкупит излишек доллара в резервы, чем и поддержит курс американской валюты на нужном для себя уровне выше 28 гривен.

Поэтому понедельник пройдет в основном у бизнеса в расчетах с бюджетом и это частично отразится на поведении валютного межбанка завтра, когда расчеты по доллару уже будут проходить в обычном режиме “день в день”.

Котировки межбанка, по нашему прогнозу 18 января будут в пределах: доллар — коридор 28,10 – 28,25 грн, евро — коридор 33,80 — 34,18 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,10 / 28,18

евро – 34,01 / 34,04

Курсы валют на Межбанке

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