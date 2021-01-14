Суд обязал один из харьковских заводов заплатить более 400 тыс. грн убытков за выбросы

Хозяйственный суд Харьковской области обязал ООО “Слобожанский кабельный завод” оплатить более 400 тысяч гривен убытков за выбросы в атмосферу.
Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный на своей странице в Facebook.
“Во время внеплановой проверки этого предприятия (ООО “Слобожанский кабельный завод”. – Ред.) Госэкоинспекция обнаружила выбросы загрязняющих веществ в атмосферу из 6 стационарных источников при отсутствии соответствующего разрешения”, – написал Малеваный.
По его словам, убытки в размере 412 тысяч 250 гривен, рассчитанные ГЭИ за это нарушение, предприятие не уплатило. Поэтому инспекция обратилась в прокуратуру.
“После рассмотрения дела Хозяйственный суд Харьковской области принял решение в пользу инспекции – взыскать средства с предприятия”, – отметил Малеваный.
Напомним, с киевского предприятия через суд взыскали более 700 тыс. грн за вред окружающей среде.
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