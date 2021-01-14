Глава Укрзализныци сделал заявление о ценах на билеты

“Укрзализныця” заявила, что стоимость билетов на пассажирские перевозки снижаться не может. Глава компании Владимир Жмак также заявил, что на фоне инфляции и изменения курса доллара индексация тарифов не проводилась с 2018 года. Более того, на текущий момент АО “Укрзализныця” работает в убыток.
Глава компании Владимир Жмак в эфире телеканала “Украина 24” попытался объяснить, почему же снижение тарифов на пассажирские перевозки в Украине в настоящее время невозможно.
“По поводу стоимости билетов – с 2018 года цена не менялась, несмотря на инфляцию, изменение курса и все такое. Поэтому, к сожалению, на сегодня пассажирские перевозки убыточны для “Укрзализныци”. Во всем мире пассажирские перевозки дотируются из государственного бюджета, у нас этого нет. Кроме того, мы не то что не повышаем стоимость проезда, мы даже не индексируем на уровень инфляции. Поэтому говорить о том, что у нас есть возможность снижать стоимость билетов, мы сегодня не можем”, – отметил он.
Жмак подчеркнул, что “Укрзализныця” не получает никаких дотаций и ей не компенсируют перевозку льготных пассажиров.
“Например, сегодня задолженность только Министерства образования перед “Укрзализныцей” составляет миллиард гривен, задолженность местных бюджетов за перевозку льготных пассажиров пригородными поездами – около миллиарда гривен”, – добавил он.
В компании надеются, что в рамках анбандлинга (реорганизации с целью разделения на несколько компаний. – Ред.) пассажирские перевозки должны “стать по крайней мере, самоокупаемыми”. Для этого глава “Укрзализныци” планирует перейти к прямым публичным договорам на перевозку пассажиров с органами центральной и местной власти по принципу заключения договоров с областными администрациями, городскими, крупными заводами и предприятиями, которые заинтересованы в пунктуальном прибытии на работу сотрудников.
“И мы будем использовать принцип пряника: если у вас есть с нами договор, вы получите новую модернизированную электричку, со всеми современными условиями перевозки. Если нет договора – будем предоставлять по остаточному принципу электрички Рижского завода 1976 года”, – рассказал он.
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