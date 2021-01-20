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Новые налоги и сборы в 2021

Новые налоги и сборы в 2021

При изменении «минималки» и прожиточного минимума в Украине меняются и налоги.

Минимальная сумма ЕСВ с 1 января 2021 года составит 1320 грн, а с 1 декабря — 1430 грн — это 22% минимальной зарплаты.

От размера «минималки» также зависит ставка единого налога для ФЛП II группы. Поэтому она возрастет до 1200 грн (20% от минимальной зарплаты на 1 января текущего года).

ФЛП I группы должны платить 227 грн единого налога — 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января.

Народные депутаты приняли изменения в Налоговый кодекс, согласно которым ФЛП I группы временно освобождаются от начисления, расчета и уплаты единого взноса с 1 января по 31 мая 2021 года.

Страховой стаж за указанное время сохраняется. Решение связано с эпидемией коронавирусной болезни и введением так называемого локдауна с 8 по 24 января.

Как закрыть ФЛП

С 1 января 2021 года выросли лимиты доходов для ФЛП, работающих на едином налоге, так как и они привязаны к уровню минимальной заработной платы:

  • I группа — до 1 002 000 гривен (167 минималок);
  • II группа — до 5 004 000 гривен (834 минималки);
  • III группа — до 7 002 000 гривен (1167 минималок).

Суммы в дальнейшем будут автоматически увеличиваться вместе с минимальной заработной платой.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк снял запреты для клиентов — юридических лиц на проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях «форвард». Раньше такие операции проводились только с целью хеджирования рисков изменения курса иностранной валюты по экспортно-импортным операциям и по кредитным договорам, а также для приобретения юридическими лицами-нерезидентами облигаций внутреннего государственного займа Украины.

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По материалам Finance.UA
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