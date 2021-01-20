Новые налоги и сборы в 2021

При изменении «минималки» и прожиточного минимума в Украине меняются и налоги.
Минимальная сумма ЕСВ с 1 января 2021 года составит 1320 грн, а с 1 декабря — 1430 грн — это 22% минимальной зарплаты.
От размера «минималки» также зависит ставка единого налога для ФЛП II группы. Поэтому она возрастет до 1200 грн (20% от минимальной зарплаты на 1 января текущего года).
ФЛП I группы должны платить 227 грн единого налога — 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января.
Народные депутаты приняли изменения в Налоговый кодекс, согласно которым ФЛП I группы временно освобождаются от начисления, расчета и уплаты единого взноса с 1 января по 31 мая 2021 года.
Страховой стаж за указанное время сохраняется. Решение связано с эпидемией коронавирусной болезни и введением так называемого локдауна с 8 по 24 января.
С 1 января 2021 года выросли лимиты доходов для ФЛП, работающих на едином налоге, так как и они привязаны к уровню минимальной заработной платы:
Суммы в дальнейшем будут автоматически увеличиваться вместе с минимальной заработной платой.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы смогут взять жилье в ипотеку под фиксированную ставку 7% — ПарцхаладзеПозавчера, 21:30 - 4389 8
В сети показали фото необычного купе "Таврия" (фото)Вчера, 03:33 - 10004 7
Власти намерены увеличить ВВП вдвое за 10 летВчера, 19:30 - 254 5
Правительство компенсирует населению 1,4 миллиарда из-за подорожания электроэнергииВчера, 17:00 - 853 4
Полмиллиона киевлян могут бесплатно получить вакцину от коронавирусаВчера, 19:41 - 329 3
"Нафтогаз" предложил скидку на газ для населения: названы условияВчера, 13:00 - 32102 2
Cколько времени необходимо, чтобы накопить на собственное жилье (опрос)Вчера, 10:01 - 11936 3
С 1 января 2021 года добавлены новые условия начисления пени за неуплату налоговВчера, 14:30 - 8713
monobank стал участником платежной системы Western UnionВчера, 12:50 - 5664
Застройщик ЖК "София Киевская" банкрот: власти обещают помощь инвесторамВчера, 12:45 - 2212
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и БританиюПозавчера, 11:04 - 389
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1071 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 1439 5
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 700
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1417