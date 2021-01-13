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Межбанк: рабочая суббота оказалась «нерабочей» для валютного рынка

Межбанк: рабочая суббота оказалась «нерабочей» для валютного рынка

Рабочая в Украине суббота оказалась явно «нерабочей» для валютного межбанка. Нежелание работать на ТОМе по евро и по доллару с поставкой аж вторником (в США в понедельник отмечают День Мартина Лютера Кинга и банки не работают) сквозило во всех действиях итак немногочисленных участников торгов.

Выставив с самого утра достаточно широкий коридор по котировкам доллара, евро и рубля, дилеры банков постепенно их просто сузили к концу дня. При этом реальных сделок совершались буквально единицы, а в основном котировки носили только декларативный характер.

В итоге, за день доллар при продаже формально подешевел с 28,10/28,18 до 28,10/28,17 гривен, а евро — с 34,0195/34,0437 гривен до 33,93/34,02. Спекулянты с утра еще надеялись по возможности раскачать курс, но уже к 12 часам окончательно забросили любые попытки это сделать, столкнувшись с полным штилем на рынке.

Главные события 16 января на межбанке:

  • Формально, почти без проведения реальных сделок — доллар с утренних 28,10/28,18 гривен просел до 28,10/28,17 гривен к концу дня, а евро с 34,0195/34,0437 гривен до 33,93/34,02.
  • Нацбанк не выходил на рынок.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня регулятор даже не фиксировал, а официальный на 18 января 2021 года установлен на отметке 28,0524 гривны за доллар.

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 28,10 / 28,18
евро — 34,01 / 34,04

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2078 / 1,2079

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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