Toyota оштрафовали в США на $180 миллионов из-заза махинаций с выбросами

Министерство юстиции США оштрафовало японского производителя Toyota на рекордные 180 миллионов долларов за несвоевременное предоставление отчетов по выбросам углерода автомобилями.
Об этом сообщает портал Electrek.
По информации американского ведомства, Toyota в период 2005-2015 годов не подавала вовремя десятки отчетов по дефектам, возникавшим из-за выбросов углерода, и не уведомляла Агентство по охране окружающей среды США о прогрессе, которого компания достигла по отзыву автомобилей из-за проблем с выбросами.
В Минюсте добавили, что такие действия японского автопроизводителя привели к увеличению выбросов углерода автомобилями на территории США и росту расходов для владельцев автомобилей, в то время как сама компания увеличивала свои прибыли в течение этого времени.
Отмечается, что в 2003 году Toyota уже была оштрафована в США за продажу 2,2 млн автомобилей с дефектными диагностическими системами.
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