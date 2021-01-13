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Владельцы ряда авто премиум-класса в 2020 году избежали уплаты транспортного налога

Владельцы ряда авто премиум-класса в 2020 году избежали уплаты транспортного налога

В течение января-декабря 2020 года физическими лицами – плательщиками транспортного налога в местные бюджеты уплачено 93,3 млн гривен.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

“В течение 2020 года 843 гражданами было приобретено 855 легковых автомобилей 2020 года выпуска, среднерыночная стоимость которых составляет более 1 771,1 тыс. грн, в том числе 151 транспортное средство стоимостью свыше 3 млн грн. Четверо из этих граждан подали декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год в НАПК”, – говорится в сообщении.

ГНС в рамках выполнения функций по реализации налоговой политики инициирует перед Минэкономразвития вопрос расширения базы обложения транспортным налогом. Однако такие модели авто Mclaren как 720 S, 570 S, 540 C, ориентировочной стоимостью более 200 тыс. долл. на официальном сайте Минэкономразвития в 2020 году отсутствуют, а потому не являлись объектами налогообложения.

Справка Finance.ua:

  • Украинцы в 2021-м должны заплатить налоги за свои машины в том случае, если их стоимость составляет не менее 375 минималок (2,2 млн грн) и возраст не превышает 5 лет.
  • Уплата сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили осуществляется при первой государственной регистрации в Украине в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины.
  • За 12 месяцев 2020 года украинцы приобрели в автосалонах 85 тыс. авто на общую сумму 2,6 млрд долларов США.

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По материалам Finance.UA
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