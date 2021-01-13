Украинский туристический рынок в прошлом году сократился на 60-70% - Ассоциация

Рынок турагентов и туроператоров в Украине сократился на 60-70% в 2020 году, ситуацию смягчили открытые границы Турции и Египта.

Об этом в комментарии ЭП рассказал исполнительный директор Украинской ассоциации туристических агентств Павел Григораш.

“По данным UNWTO, туристический поток в 2020 упал на 72% и отбросил отрасль на уровень девяностых годов. В Украине ситуацию несколько нивелировали открытые и относительно доступные Турция и Египет. Но, тем не менее, по итогам года объем продаж упал на 60-70%”, – поясняет он.

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Григораш также отметил, что пока сложно оценить количество операторов, работающих на рынке – это можно будет выяснить, когда будет возможность возобновить полноценную работу”.

В Ассоциации имеют позитивное видение развития отрасли в 2021 году, ведь страны постепенно ослабляют требования к въезду, а вакцинация приобретает все большие масштабы.

“Так или иначе, важно начать восстанавливать отрасль уже с весны 2021 [года], ведь еще один год в таком режиме многим пережить будет очень трудно, и это понимают все”, – подытожил Григораш.