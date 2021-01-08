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Какие проверки имеет право проводить ГНС во время карантина

Какие проверки имеет право проводить ГНС во время карантина

Нормами Налогового кодекса Украины (НКУ) установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок на период с 18 марта 2020 года до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, установленного Кабмином на всей территории Украины.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

При этом запрещены все проверки, кроме таких:

  • документальных внеплановых проверок, проводимых по обращению налогоплательщика;
  • документальных внеплановых проверок по основаниям, определенным подпунктами 78.1.7 и 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 НКУ;
  • фактических проверок в части нарушения требований законодательства в части:

✔ учета, лицензирования, производства, хранения, транспортировки и обращения топлива, спирта этилового, алкогольных напитков и табачных изделий;

✔ целевого использования горючего и спирта этилового налогоплательщиками;

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✔ оборудование акцизных складов расходомерами-счетчиками и/или равномерными счетчиками;

✔ осуществление функций, определенных законодательством в сфере производства и оборота спирта этилового, алкогольных напитков и табачных изделий, топлива, по основаниям, определенным подпунктами 80.2.2, 80.2.3 и 80.2.5 п. 80.2 ст. 80 НКУ.

Справка Finance.ua:

  • Законодательные ограничения на проведение проверок привели к значительному уменьшению их количества. За 11 месяцев 2020 года проведено 21,9 тыс. документальных проверок, за соответствующий период прошлого года – 36,5 тыс. То есть на 40 %, или на 14,6 тыс. меньше.
  • С 8 августа 2020 года снят запрет на проведение проверок по обращению налогоплательщиков и в связи с прекращением деятельности.
По материалам Finance.UA
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