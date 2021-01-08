Какие проверки имеет право проводить ГНС во время карантина

Нормами Налогового кодекса Украины (НКУ) установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок на период с 18 марта 2020 года до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, установленного Кабмином на всей территории Украины.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
При этом запрещены все проверки, кроме таких:
✔ учета, лицензирования, производства, хранения, транспортировки и обращения топлива, спирта этилового, алкогольных напитков и табачных изделий;
✔ целевого использования горючего и спирта этилового налогоплательщиками;
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✔ оборудование акцизных складов расходомерами-счетчиками и/или равномерными счетчиками;
✔ осуществление функций, определенных законодательством в сфере производства и оборота спирта этилового, алкогольных напитков и табачных изделий, топлива, по основаниям, определенным подпунктами 80.2.2, 80.2.3 и 80.2.5 п. 80.2 ст. 80 НКУ.
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