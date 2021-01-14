Telegram отклонил предложение об инвестициях: его оценили в 30 миллиардов долларов

Основатель Telegram Павел Дуров отказался от инвестиций иностранных фондов, которые оценили платформу в 30 миллиардов долларов. Отметим, что это первая внешняя оценка мессенджера за последнее время.
Инвесторы оценили Telegram в 30 миллиардов долларов, а речь шла о покупке 5-10% акций. Предложение сделали только неделю назад, но Дуров уже отклонил его, сообщает издание The Bell со ссылкой на собственные источники из окружения бизнесмена.
Хотя была информация, что команда Telegram ищет новые источники финансирования.
Ведь до этого мессенджер существовал полностью на средства основателя, но стремительный рост популярности сервиса требует больших затрат. Поэтому рассматривался вариант привлечения займов от банков и инвестиционных фондов до 1 миллиарда долларов. Этот кредит впоследствии можно конвертировать в акции в ходе IPO.
Основатель Telegram подчеркнул, что команда проекта не принимает на себя обязательств по проведению первичного публичного размещения акций. Поэтому мессенджер не будет брать на себя никаких обязательств по выходу Дурова из капитала компании.
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