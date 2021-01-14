Сколько украинских пенсионеров получат выплаты более 10 тысяч гривен (инфографика)

Пенсии более 10 тысяч гривен по состоянию на 1 января 2021 года получали всего 3% от всего количества пенсионеров, а это 336 985 украинцев.
Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным ведомства, пенсионные выплаты в сумме до 3 тысяч гривен получают более 50% украинских пенсионеров.
Распределение по размеру пенсий:
Напомним, с 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц вырос с 2,1 тысячи гривен до 2,4 тысячи гривен благодаря повышению «минималки» до 6 тысяч гривен.
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