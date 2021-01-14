Сколько украинских пенсионеров получат выплаты более 10 тысяч гривен (инфографика)

Пенсии более 10 тысяч гривен по состоянию на 1 января 2021 года получали всего 3% от всего количества пенсионеров, а это 336 985 украинцев.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ведомства, пенсионные выплаты в сумме до 3 тысяч гривен получают более 50% украинских пенсионеров.

Распределение по размеру пенсий:

до 1400 грн – 0,6% (73 746 человек), средний размер в категории – 988,63 грн,

от 1401 до 1500 грн – 0,01% (1563 человека), средний размер – 1449,20 грн,

от 1501 до 2000 грн – 16,3, (1 816 083 чел.), средний размер – 1796,28 грн,

от 2001 до 3000 грн – 41,2% (4 588 898 чел.), средний размер – 2427,17 грн,

от 3001 до 4000 грн – 19,1% (2 126 086 чел.), средний размер – 3420,57 грн,

от 4001 до 5000 грн – 8,1% (898 525 чел.), средний размер – 4445,08 грн,

от 5001 до 10 000 грн – 11,6% (1 289 068 чел.), средний размер – 6759,55 грн,

Более 10 000 грн – 3,0% (336 985 чел.), средний размер – 13 610,60 грн.

Скриншот: ПФУ

Напомним, с 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц вырос с 2,1 тысячи гривен до 2,4 тысячи гривен благодаря повышению «минималки» до 6 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

Средняя пенсия по Украине за 12 месяцев увеличилась на 13,8% (на 424,53 грн).

Ранее заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко рассказал об этапах повышения пенсий для украинцев в ​​2021 году и о возможных проблемах.