Kia инвестирует $26 млрд в новую линейку электромобилей до 2025 года

Kia, подразделение крупнейшего автопроизводителя Южной Кореи Hyundai Motor, в этом квартале представит первый из семи электромобилей, который она планирует представить до 2027 года.
Как сообщает Bloomberg, Kia, которая изменила цвета и шрифт в своем логотипе, а также исключила из названия слово «Motors», планирует включить в новую линейку электрифицированные седаны, внедорожники и многоцелевые автомобили.
По словам гендиректора Kia Хо Сон Сона, компания планирует продавать более 500 000 электромобилей в год до 2026 года и 800 000 до 2030 года.
Kia инвестирует 29 трлн вон ($26 млрд) до 2025 года в свою линейку электромобилей и расширение в будущую мобильность, такую как автономные автомобили. Автопроизводитель будет использовать платформу Hyundai Motor для электромобилей, которая позволяет заряжать автомобили на 80% за 18 мин.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев рассказал, сколько ФЛП зарегистрировано в УкраинеВчера, 14:13 - 719 12
В феврале украинцы сэкономят на оплате газа до 800 грн — нардепВчера, 10:05 - 849 10
Украина ежемесячно теряет 2-3 млрд грн из-за контрабанды на таможне - министр финансовВчера, 09:30 - 684 6
США ввели санкции против китайского инвестора "Мотор Сич"Вчера, 17:20 - 433 5
Названа категория украинцев с самой высокой пенсиейВчера, 16:02 - 3624 5
Названа категория украинцев с самой высокой пенсиейВчера, 16:02 - 3624 5
Бизнес ожидает подорожание доллара до 30 UAH/USD (опрос)Вчера, 15:00 - 2153 3
45% украинцев регулярно не хватает денег (инфографика)Вчера, 08:03 - 1257 2
Украинец, создавший платежную систему PayPal, стал миллиардеромВчера, 13:40 - 1234
Премьер рассказал, что будет с карантином после локдауна и вплоть до конца годаВчера, 12:16 - 1205
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушкеПозавчера, 12:10 - 449
Компания Razer показала "умную" маску (видео)13.01.2021, 15:10 - 386
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 468
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1749 4
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 2159