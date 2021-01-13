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Kia инвестирует $26 млрд в новую линейку электромобилей до 2025 года

Kia инвестирует $26 млрд в новую линейку электромобилей до 2025 года

Kia, подразделение крупнейшего автопроизводителя Южной Кореи Hyundai Motor, в этом квартале представит первый из семи электромобилей, который она планирует представить до 2027 года.

Как сообщает Bloomberg, Kia, которая изменила цвета и шрифт в своем логотипе, а также исключила из названия слово «Motors», планирует включить в новую линейку электрифицированные седаны, внедорожники и многоцелевые автомобили.

По словам гендиректора Kia Хо Сон Сона, компания планирует продавать более 500 000 электромобилей в год до 2026 года и 800 000 до 2030 года.

Kia инвестирует 29 трлн вон ($26 млрд) до 2025 года в свою линейку электромобилей и расширение в будущую мобильность, такую как автономные автомобили. Автопроизводитель будет использовать платформу Hyundai Motor для электромобилей, которая позволяет заряжать автомобили на 80% за 18 мин.

По материалам Mind
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