Комиссия по игорному бизнесу отклонила все поданные заявки на получение лицензий

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отклонила все поданные заявки на получение лицензий по оказанию услуг проведения и организации азартных игр из-за неправильного оформления документов.
Об этом сообщается на сайте Комиссии.
Читайте также: Бюджет-2021: на что пойдут средства от платы за лицензии на азартные игры
В частности, заявки на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в сети Интернет подавали: ООО “ГЕЙМДЕВ”, ООО “ФАН ГЕЙМ”, ООО “СПЕЙСИКС”,
А заявки на проведение и организацию азартных игр офлайн подали: ООО “Империя азарта”, ООО “ВОЛНА 4444”.
Напоминаем, Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.
Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него входят азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.
В НАПК сообщали, что внедрение закона об игорном бизнесе в действующей редакции приведет к появлению коррупционных схем во время получения разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В феврале украинцы сэкономят на оплате газа до 800 грн — нардеп9 ч. назад - 706 8
Гетманцев рассказал, сколько ФЛП зарегистрировано в Украине5 ч. назад - 540 7
Украина ежемесячно теряет 2-3 млрд грн из-за контрабанды на таможне - министр финансов10 ч. назад - 607 6
В МВФ обеспокоены возможным "ручным управлением" ценами на газВчера, 15:49 - 587 5
Названа категория украинцев с самой высокой пенсией3 ч. назад - 1196 4
Продажа автомобиля: какие налоги нужно уплатитьВчера, 20:00 - 4376
Экономический советник Зеленского дал прогноз курса доллараВчера, 19:02 - 2184
Физики создали квантовый компьютер, который может корректировать ошибки в собственной работеВчера, 22:05 - 1748 1
Бизнес ожидает подорожание доллара до 30 UAH/USD (опрос)4 ч. назад - 1521
Названа категория украинцев с самой высокой пенсией3 ч. назад - 1196 4
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушкеВчера, 12:10 - 427
Компания Razer показала "умную" маску (видео)Позавчера, 15:10 - 375
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 457
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1728 3
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 2131