Комиссия по игорному бизнесу отклонила все поданные заявки на получение лицензий

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отклонила все поданные заявки на получение лицензий по оказанию услуг проведения и организации азартных игр из-за неправильного оформления документов.

Об этом сообщается на сайте Комиссии.

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В частности, заявки на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в сети Интернет подавали: ООО “ГЕЙМДЕВ”, ООО “ФАН ГЕЙМ”, ООО “СПЕЙСИКС”,

А заявки на проведение и организацию азартных игр офлайн подали: ООО “Империя азарта”, ООО “ВОЛНА 4444”.

Напоминаем, Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.

Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него входят азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

В НАПК сообщали, что внедрение закона об игорном бизнесе в действующей редакции приведет к появлению коррупционных схем во время получения разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.