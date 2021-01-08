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Комиссия по игорному бизнесу отклонила все поданные заявки на получение лицензий

Комиссия по игорному бизнесу отклонила все поданные заявки на получение лицензий

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отклонила все поданные заявки на получение лицензий по оказанию услуг проведения и организации азартных игр из-за неправильного оформления документов.

Об этом сообщается на сайте Комиссии.

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В частности, заявки на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в сети Интернет подавали: ОООГЕЙМДЕВ”, ОООФАН ГЕЙМ”, ОООСПЕЙСИКС”,

А заявки на проведение и организацию азартных игр офлайн подали: ООО “Империя азарта”, ОООВОЛНА 4444”.

Напоминаем, Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.

Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него входят азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

В НАПК сообщали, что внедрение закона об игорном бизнесе в действующей редакции приведет к появлению коррупционных схем во время получения разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.

По материалам Економічна Правда
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