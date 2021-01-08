СБУ разоблачила присвоение средств на реконструкции нефтепровода

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение бюджетных денег, выделенных на реконструкцию магистрального нефтепровода в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По предварительным данным следствия, в 2018-2019 годах были проведены тендеры на капремонт и реконструкцию объекта для усиления противодиверсионной и антитеррористической защищенности. Общая стоимость предусмотренных работ составила почти 130 миллионов гривен.

Победителями в открытых торгах стали две столичные коммерческие структуры. Установлено, что фирмы не имеют надлежащей материально-технической базы и квалифицированных работников для выполнения соответствующих работ. Также на отдельных участках работ подрядчики ориентировочно вдвое завысили стоимость строительных материалов.



Фото: СБУ

Для реализации мошенничества они использовали подконтрольные фирмы с признаками фиктивности. Во время обысков в помещениях подрядных организаций и непосредственных исполнителей работ правоохранители обнаружили первичную бухгалтерскую и иную финансовую документацию, «черновую» бухгалтерию, печати фиктивных предприятий и почти четверть миллиона гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, а также точного размера нанесенного государству ущерба.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Житомирской областной прокуратурой.