По информации на 12:25, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (45,548 млн грн и 37,365 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (54 и 41), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,21-28,22 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 95 активных заявок по доллару на сумму 82,913 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,2500 – 3 333
28,2000 – 100 000
28,2000 – 99 999
28,2000 – 120 000
28,2000 – 30 000
28,2000 – 33 333
28,2000 – 100 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,2000 – 20 000
28,2000 – 15 000
28,2000 – 10 000
28,2000 – 10 000
28,2000 – 25 000
28,2100 – 30 000
28,2100 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2357 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1820 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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