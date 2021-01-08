В Беларуси хотят отказаться от машин с ДВС раньше европейских стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко недавно посетил инновационный центр «Горизонт», где высказался о возможном отказе от машин с двигателем внутреннего сгорания в пользу полностью электрических моделей.

Фрагмент его выступления показали в эфире СТВ, передает издание TUT.BY.

Лукашенко убежден, что Беларусь может даже раньше европейских стран отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

«У нас есть шанс раньше это сделать (запретить топливные автомобили. — Ред.) и мы это будем делать. Не зря ж я сказал, что нам бы еще и вторую электростанцию построить», — цитата из выступления Лукашенко.

Лукашенко упомянул, что Беларусь уже начинает производить свои электромобили. Напомним, в прошлом году там говорили о планах начать серийную сборку электромобилей на местном предприятии «БелДжи», взяв за основу китайский электромобиль Geely Geometry A. Производство должно было стартовать в 2021 году, но в конце 2020-го директор «БелДжи» рассказал о неких технологических трудностях, которые еще предстоит решить. И пока обновление на этот счет не поступало.

В 2021 году в Беларуси запустят сборку электромобилей на основе китайской модели Geely Geometry A с запасом хода 500 км, до конца года планируют продать более 1000 штук по цене менее $28 600.

Напомним, в 2017 году в Беларуси представили первый белорусский электромобиль на базе китайского седана Geely SC7. Тогда же Лукашенко протестировал Tesla Model S и поручил разработчикам первого белорусского электромобиля равняться на его уровень.

В 2018 году в Беларуси стартовала сборка китайских электромобилей Zotye E200EV с запасом хода 220 км, а в 2019 году ученые Беларуси разработали сразу три электромобиля собственной конструкции.

Также во время визита на «Горизонт» Лукашенко также затронул тему майнинга биткоинов, заявив, что вопрос с дешевой электроэнергией решен и теперь можно «клепать эту валюту».