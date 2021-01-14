В ВОЗ заявили, что победить пандемию коронавируса в 2021 году не удастся

В этом году эпидемическая ситуация в мире станет более управляемой, сообщил глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Он уточнил, что полностью победить пандемию коронавируса пока не удастся.
«2021 еще будет годом пандемии… Но это будет более управляемая, более предсказуемая ситуация», — сказал он.
Однако у ВОЗ есть и другое мнение. Динамика заболеваемости COVID-19 за последние две недели свидетельствует о том, что распространение инфекции снова достигло пика. Об этом во время онлайн-брифинга сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
«Мы вступаем во второй год пандемии, он может оказаться даже тяжелее, учитывая динамику распространения коронавируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», — считает он.
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