Лицам, которые единолично обрабатывали более 2 гектаров земли, необходимо задекларировать доходы

С 1 января этого года началась кампания декларирования доходов, полученных физическими лицами в течение 2020 года.
Об этом напоминает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
Подавать налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах необходимо и единоличникам, которые самостоятельно обрабатывают свои земельные участки (паи) общей площадью более 2 гектаров и получают доходы от продажи сельскохозяйственной продукции.
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Кроме того, при получении в 2020 году доходов от предоставления в аренду (субаренду, эмфитевзис) земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая другому физическому лицу – арендатору, который не является налоговым агентом (самозанятым лицом), арендодатель (гражданин-единоличник) определяет свои налоговые обязательства по результатам такого года в годовой Декларации и уплачивает налог на доходы физических лиц с таких доходов по своему налоговому адресу.
Декларация за 2020 год подается до 01 мая 2021 года.
Налоги:
Для физических лиц в Электронном кабинете объединены сервисы для граждан в отдельный «Е-кабинет для граждан», который предоставляет возможность:
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