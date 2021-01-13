Лицам, которые единолично обрабатывали более 2 гектаров земли, необходимо задекларировать доходы

С 1 января этого года началась кампания декларирования доходов, полученных физическими лицами в течение 2020 года.

Об этом напоминает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Подавать налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах необходимо и единоличникам, которые самостоятельно обрабатывают свои земельные участки (паи) общей площадью более 2 гектаров и получают доходы от продажи сельскохозяйственной продукции.

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Кроме того, при получении в 2020 году доходов от предоставления в аренду (субаренду, эмфитевзис) земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая другому физическому лицу – арендатору, который не является налоговым агентом (самозанятым лицом), арендодатель (гражданин-единоличник) определяет свои налоговые обязательства по результатам такого года в годовой Декларации и уплачивает налог на доходы физических лиц с таких доходов по своему налоговому адресу.

Декларация за 2020 год подается до 01 мая 2021 года.

Налоги:

доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной на собственных земельных участках площадью более 2 гектаров, и доходы от предоставления собственных земельных участков в аренду другому физическому лицу, подлежат обложению НДФЛ по ставке 18 % и военным сбором по ставке 1,5 %.

Для физических лиц в Электронном кабинете объединены сервисы для граждан в отдельный «Е-кабинет для граждан», который предоставляет возможность:

доступа к регистрационным данным и данным об объектах налогообложения (движимое и недвижимое имущество, сведения о которых поступают в ГНС из соответствующих реестров других государственных органов);

доступа к сформированным налоговым уведомлениям – решениям относительно сумм начисленных налоговых обязательств по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, транспортного налога и платы за землю;

подача декларации об имущественном состоянии и доходах;

получение сведений о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов.

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