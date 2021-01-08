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За декабрь правительство профинансировало около 16% годовых расходов - КШЭ

За декабрь правительство профинансировало около 16% годовых расходов - КШЭ

За последний месяц 2020 года правительство профинансировало расходов по общему и специальному фондам госбюджета на 201 миллиард гривен, что составляет около 16% годового объема.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

Так, 155 млрд грн было выплачено в декабре по общему фонду, что составляет 14% годовых расходов. По спецфонду госбюджета профинансировано почти 40%, то есть 46,7 млрд грн.

«Это почти вдвое больше, чем предусматривал план Минфина на декабрь и связано с тем, что в прошлые месяцы выплаты не производились в полном объеме. Например, на конец ноября правительство профинансировало только 55% от годового плана капитальных расходов по общему фонду – 28 из 55 млрд грн», — комментируют выплаты в КШЭ.

Также отмечается, что 49 млрд грн из общего фонда были выплачены в последние 4 дня года с 28 по 31 декабря – это четверть декабрьских расходов. Из них 21,7 млрд грн – незащищенные расходы, к которым относятся оплата услуг (кроме коммунальных), работ, расходов на ремонт, строительство и т.д.

По материалам Економічна Правда
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