Alibaba вместе с китайским автоконцерном SAIC будет выпускать электромобили

Китайский рынок электромобилей манит самые разные компании, игроки IT-сектора начинают создавать альянсы с местными автопроизводителями, чтобы более эффективно использовать существующую инфраструктуру.

Alibaba уже является инвестором Xpeng Motors, а теперь ещё и стала партнёром крупнейшего государственного автоконцерна SAIC по выпуску электромобилей новой марки IM.

Совместное предприятие с участием SAIC, Alibaba и государственного инвестиционного фонда Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development было создано 25 декабря. Автопроизводитель получил в нём 54 % капитала, два других участника — по 18 %. Надо сказать, что у SAIC и Alibaba уже был опыт сотрудничества при создании автомобилей, начиная с 2014 года, но впервые они объединяют усилия для производства электромобилей.

Первенцем марки IM станет седан на электротяге, комплектуемый тяговыми батареями производства CATL и процессорами NVIDIA в составе систем активной помощи водителю. На первом этапе обещаны функции типа автоматической парковки, а вклад Alibaba будет выражен в интеграции в мультимедийную систему электромобиля функций работы с социальными сетями.

Приём предварительных заказов на электрический седан начнётся в апреле, а в 2022 году ассортимент моделей IM пополнится кроссовером.