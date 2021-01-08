General Motors презентовал концепт летающего электромобиля Cadillac (фото, видео)

Американский автоконцерн General Motors представил концепт футуристического летающего автомобиля Cadillac – это беспилотный электрокар, рассчитанный на одного пассажира, с вертикальным взлетом и посадкой.
Концепт Cadillac презентовали на ежегодной техновыставке CES-2021, которая прошла онлайн.
По задумке авторов, электрокар имеет 4 винта и сможет передвигаться с крыши на крышу в условиях плотного графика и разгоняться до 88 км/ч.
Отмечается, что электрокар оснащен двигателем мощностью 90 кВт, аккумулятором GM Ultium и сверхлегким корпусом с четырьмя парами роторов.
Фото: CES
Летающий автомобиль Cadillac имеет стеклянную панорамную крышу и раздвижные двери. В салоне – распознавание жестов рук, голосовое управление и биометрические датчики.
В General Motors добавили, что разрабатывается концепт двухместного летающего Cadillac.
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