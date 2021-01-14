5 нюансов удаленной работы

Во время карантина работодатели все больше стали использовать форму дистанционной (удаленной) работы. Распространение коронавируса заставило чиновников принять меры по совершенствованию законодательства в этой сфере.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

Новые положения, которые приняла ВР, позволили сохранить рабочие места тысячам людей, которые могли выполнять свои трудовые функции с использованием информационно-коммуникационных технологий на дому.

Ключевые особенности работы за пределами помещения работодателя:

1. Обязательность заключения трудового договора о надомной (дистанционной) работе в письменной форме. Соблюдение письменной формы является обязательным при заключении трудового договора о дистанционной (надомной) работе. На время угрозы распространения эпидемии условие о дистанционной работе и гибкий график может устанавливаться в приказе владельца без обязательного заключения договора в письменной форме.

2. Равенство удаленных работников с работниками, выполняющими работу в офисах. Выполнение дистанционной (надомной) работы не влечет за собой каких-либо ограничений объема трудовых прав работников. При этом, если работник и работодатель письменно не договорились об ином, удаленная работа предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные договором.

3. Особенности учета рабочего времени надомных (удаленных) работников. При удаленной (надомной) работе работники распределяют рабочее время по своему усмотрению, на них не распространяются правила внутреннего трудового распорядка, если иное не предусмотрено в трудовом договоре. При этом общая продолжительность рабочего времени не может превышать норм, предусмотренных законодательством.

4. Компенсация некоторых расходов удаленным работникам. Работники, использующие свои инструменты для нужд предприятия, учреждения, организации, имеют право на получение компенсации за их износ (амортизацию). Размер и порядок выплаты этой компенсации, если они не установлены в централизованном порядке, определяются собственником или уполномоченным им органом по согласованию с работником.

По согласованию сторон надомнику могут возмещаться расходы, связанные с выполнением для предприятия работы на дому (электроэнергия, вода и т.д.). Этот вопрос должен быть решен при заключении трудового договора.

5. Преимущественное право отдельных категорий лиц выполнять работу на дому. Такое право предоставляется: