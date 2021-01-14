0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 52 0

5 нюансов удаленной работы

5 нюансов удаленной работы

Во время карантина работодатели все больше стали использовать форму дистанционной (удаленной) работы. Распространение коронавируса заставило чиновников принять меры по совершенствованию законодательства в этой сфере.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

Новые положения, которые приняла ВР, позволили сохранить рабочие места тысячам людей, которые могли выполнять свои трудовые функции с использованием информационно-коммуникационных технологий на дому.

Ключевые особенности работы за пределами помещения работодателя:

1. Обязательность заключения трудового договора о надомной (дистанционной) работе в письменной форме. Соблюдение письменной формы является обязательным при заключении трудового договора о дистанционной (надомной) работе. На время угрозы распространения эпидемии условие о дистанционной работе и гибкий график может устанавливаться в приказе владельца без обязательного заключения договора в письменной форме.

2. Равенство удаленных работников с работниками, выполняющими работу в офисах. Выполнение дистанционной (надомной) работы не влечет за собой каких-либо ограничений объема трудовых прав работников. При этом, если работник и работодатель письменно не договорились об ином, удаленная работа предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные договором.

3. Особенности учета рабочего времени надомных (удаленных) работников. При удаленной (надомной) работе работники распределяют рабочее время по своему усмотрению, на них не распространяются правила внутреннего трудового распорядка, если иное не предусмотрено в трудовом договоре. При этом общая продолжительность рабочего времени не может превышать норм, предусмотренных законодательством.

4. Компенсация некоторых расходов удаленным работникам. Работники, использующие свои инструменты для нужд предприятия, учреждения, организации, имеют право на получение компенсации за их износ (амортизацию). Размер и порядок выплаты этой компенсации, если они не установлены в централизованном порядке, определяются собственником или уполномоченным им органом по согласованию с работником.

По согласованию сторон надомнику могут возмещаться расходы, связанные с выполнением для предприятия работы на дому (электроэнергия, вода и т.д.). Этот вопрос должен быть решен при заключении трудового договора.

5. Преимущественное право отдельных категорий лиц выполнять работу на дому. Такое право предоставляется:

  • женщинам, у которых есть дети в возрасте до 15 лет;
  • инвалидам и пенсионерам (независимо от вида назначенной пенсии);
  • лицам, достигшим пенсионного возраста, но не получающим пенсию;
  • лицам с пониженной трудоспособностью, которым в установленном порядке рекомендованная работа в надомных условиях;
  • лицам, осуществляющим уход за инвалидами или длительно болеющими членами семьи, которые по состоянию здоровья нуждаются в уходе;
  • лицам, занятым на работах с сезонным характером производства (в межсезонный период), а также учатся в очных учебных заведениях;
  • лицам, которые по объективным причинам не могут быть заняты непосредственно на производстве в данной местности (например, в районах и местностях, имеющих свободные трудовые ресурсы) (Положение 275).
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.