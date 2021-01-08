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В Британии стартовало испытание спутникового интернета Starlink

В Британии стартовало испытание спутникового интернета Starlink

Глобальная спутниковая система Starlink от SpaceX начала испытания в Великобритании после того, как на днях британский регулирующий орган по телекоммуникациям Ofcom дал ей лицензию.

Как сообщает CNBC, представитель Ofcom отметил, что Starlink получила «разрешение на сеть наземных станций» еще в ноябре 2020 года.

Лицензия позволяет Starlink продавать спутниковые антенны и прочее коммуникационное оборудование в Великобритании, чтобы люди могли принимать сигналы, излучаемые сетью спутников Starlink.

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Как известно, интернет Starlink одобрили также в Греции, Германии и Австралии. Осенью прошлого года SpaceX получила разрешение на запуск своего спутникового интернета в Канаде.

Компания SpaceX основала подразделение Starlink в 2015 году. Глава компании Илон Маск, который сейчас является самым богатым человеком в мире, сказал, что хочет улучшить доступ к интернету в тех частях мира, которые пока не обслуживаются провайдерами широкополосного доступа. Он планирует вывести на низкую околоземную орбиту тысячи небольших телекоммуникационных спутников, которые смогут передавать на землю высокоскоростной интернет с малой задержкой.

По материалам Mind
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