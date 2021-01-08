Присвоила $60 тыс.: Главу отделения банка объявили в розыск

Столичные следователи сообщили руководительнице банковского отделения о подозрении и объявили его в международный розыск. В течение десяти лет женщина по поддельным документам переводила в наличные деньги, в результате чего присвоила более 60 000 долларов США клиента. За содеянное ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
В Оболонское управление полиции обратился местный житель с заявлением о том, что с его банковского депозита исчезли деньги. Правоохранители зарегистрировали сообщение потерпевшего и опросили сотрудников банковского отделения, где хранились деньги.
Сотрудники полиции установили, что киевлянин работает за границей, а в 2010 году в банке открыл депозитный счет, который регулярно пополнял. За годы сотрудничества с финансовым учреждением мужчина стал vip-клиентом, а затем между ним и руководительницей отделения сложились доверительные отношения. Женщина по просьбе мужчины даже выполняла некоторые банковские операции.
В дальнейшем руководительница настолько вошла в доверие клиента и кассиров банка, что начала подделывать заявления от имени мужчины на выдачу наличных в кассе. В результате в течение 10 лет банковская работница провела 36 незаконных операций с депозитом мужчины и сняла с его счета более 60 000 долларов США.
Ранее 33-летняя злоумышленница уволилась с работы и сейчас скрывается от органов следствия. Под процессуальным руководством местной прокуратуры № 5 следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления и объявили ее в международный розыск.
Досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, продолжается. Фигурантке грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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