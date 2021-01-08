0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 247 0

Присвоила $60 тыс.: Главу отделения банка объявили в розыск

Присвоила $60 тыс.: Главу отделения банка объявили в розыск

Столичные следователи сообщили руководительнице банковского отделения о подозрении и объявили его в международный розыск. В течение десяти лет женщина по поддельным документам переводила в наличные деньги, в результате чего присвоила более 60 000 долларов США клиента. За содеянное ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В Оболонское управление полиции обратился местный житель с заявлением о том, что с его банковского депозита исчезли деньги. Правоохранители зарегистрировали сообщение потерпевшего и опросили сотрудников банковского отделения, где хранились деньги.

Сотрудники полиции установили, что киевлянин работает за границей, а в 2010 году в банке открыл депозитный счет, который регулярно пополнял. За годы сотрудничества с финансовым учреждением мужчина стал vip-клиентом, а затем между ним и руководительницей отделения сложились доверительные отношения. Женщина по просьбе мужчины даже выполняла некоторые банковские операции.

В дальнейшем руководительница настолько вошла в доверие клиента и кассиров банка, что начала подделывать заявления от имени мужчины на выдачу наличных в кассе. В результате в течение 10 лет банковская работница провела 36 незаконных операций с депозитом мужчины и сняла с его счета более 60 000 долларов США.

Ранее 33-летняя злоумышленница уволилась с работы и сейчас скрывается от органов следствия. Под процессуальным руководством местной прокуратуры № 5 следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления и объявили ее в международный розыск.

Досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, продолжается. Фигурантке грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:МВД Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.