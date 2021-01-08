Зарплаты антикоррупционеров: сколько в декабре заработали руководители НАБУ, НАПК и САП

Самым высокооплачиваемым антикоррупционером в декабре стал глава НАПК Александр Новиков.
Об этом пишет портал «Слово и дело».
Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в декабре заработал 486 тыс. 939,93 грн. Такая сумма получилась благодаря оплате за ежегодный отпуск и материальной помощи на оздоровление – 220 тыс. 941,4 грн. Кроме того, Новикову выплатили надбавку за выслугу лет, за интенсивность работы, премии за ноябрь и декабрь.
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Его заместитель Александр Стародубцев заработал 284 тыс. 135,95 грн. Оплата за отпуск и помощь на оздоровление в сумме составили 201 тыс. 928,65 грн, плюс к этому выплатили надбавки и премию за декабрь.
Зарплата двух других заместителей Новикова – Ивана Преснякова и Романа Сухоставца – 157 тыс. 780,25 грн и 156 тыс. 388,8 грн соответственно.
В Национальном антикоррупционном бюро самым высокооплачиваемым топ-чиновником декабря стал заместитель директора Анатолий Новак – он заработал 388 тыс. 204,8 грн. Половину этой суммы составила помощь на оздоровление за 2020 год – 194 тыс. 102,4 грн.
Директор НАБУ Артем Сытник заработал 240 тыс. 979,55 грн: оклад – 97 тыс. 456,36 грн, за выслугу лет – 38 тыс. 982,55 грн, за доступ к государственной тайне – 9 тыс. 745,64 грн, надбавка экспертам по вопросам тайны – 19 тыс. 491,27 грн, за ранг – 618,18 грн, отпускные – 64 тыс. 437,74 грн, за дни пребывания в командировке – 10 тыс. 247,81 грн.
Заместитель Сытника Гизо Углава заработал 99 тыс. 250,55 грн, Татьяна Варварская – 144 тыс. 115,75 грн.
Отбор кандидатов на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершится только весной этого года, пока что там исполняющий обязанности главы Максим Грищук. В декабре Грищук заработал 328 тыс. 422 грн.
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