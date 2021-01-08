Долг перед НБУ на 4,15 млрд грн: завод Жеваго проиграл регулятору в суде

В рамках дела о банкротстве ОАО “Киевский судостроительно-судоремонтный завод”, который связывают с бизнесменом и экс-нардепом Константином Жеваго, Хозсуд Киева своим постановлением от 4 ноября 2020-го признал требования ряда кредиторов, в том числе Нацбанка на 4,15 млрд грн как обеспеченные залогом имущества должника.

Данное предприятие было имущественным поручителем банка “Финансы и кредит” (также принадлежал Жеваго) перед Нацбанком по кредитам рефинансирования.

Речь идет о нежилых зданиях общей площадью 43,441 тыс. “квадратов” и движимом имуществе, которые являются собственностью Киевского судостроительно-судоремонтного завода и находятся на ул. Набережно-Луговая, 8 в Киеве.

Напомним, что подобная история произошла в апреле 2020 года, когда Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Жеваго на решение о взыскании с него 1,539 млрд грн долга в качестве поручителя банка.

А в октябре 2020-го Нацбанк отсудил у Жеваго объекты недвижимости в центре столицы. Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу фармкомпании “Киевмедпрепарат” бизнесмена.