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Bitcoin превысил $38 тыс. после утверждения импичмента Трампу

Bitcoin превысил $38 тыс. после утверждения импичмента Трампу

Стоимость главной криптовалюты мира Bitcoin снова возросла и превысила отметку в $38 тысяч.

По состоянию на сейчас криптовалюта торгуется на уровне $38,5 тыс. за один Bitcoin, сообщает CoinDesk.

При этом капитализация криптовалюты снова превысила $700 млрд, доля на рынке достигла 68,3%, сообщает Coinmarketcap.

Курс Bitcoin начал активно расти после того, как палата представителей Конгресса США утвердила второй импичмент действующему президенту страны Дональду Трампу.

Резолюция об отстранении Трампа от власти набрала 232 голоса конгрессменов, в том числе 10 республиканцев. Еще 197 членов нижней палаты высказались против.

Стоимость Bitcoin существенно росла в течение декабря. За год криптовалюта подорожала примерно в пять раз.

7 января цена Bitcoin впервые превысила $40 тысяч, а на следующий день достигла почти $42 тыс.

Уже 11 января стоимость Bitcoin упала до $31 тысячи или на 22%.

По материалам Финансовый клуб
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