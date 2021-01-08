Глава НБУ назвал главное условие для сохранения макростабильности в Украине

Финансовый сектор проходит кризис с существенным запасом прочности. Ключевым условием для сохранения макростабильности в Украине остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.
Об этом сказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко во время международной конференции The Central & Eastern European Forum 2021, сообщает пресс-служба НБУ.
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“Украина вошла в коронакризис в значительно лучшем состоянии, чем это было во время мирового финансового кризиса 2008 года. Рост ВВП был стабильным, инфляция и дефицит текущего счета были умеренными, НБУ имел достаточные резервы, а банковский сектор и государственные финансы были здоровыми”, – сказал Шевченко.
Как отметил глава НБУ, в 2020 году инфляция попала в целевой диапазон НБУ +/- 1 п. п., международные резервы в 2020 году достигли восьмилетнего максимума – 29,1 млрд долларов. Кроме того, падение ВВП оказалось ниже, чем ожидалось. Если весной прогнозировалось снижение ВВП на 6%, однако по данным Минэкономики за 11 месяцев падение было не таким глубоким – 4,7%.
“Ключевым условием для сохранения макростабильности в Украине остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. Сегодня переговоры с нашими партнерами продолжаются. Реализация программы Stand-by позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления украинской экономики”, – резюмировал глава НБУ.
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