Какие сервисы таможни уже доступны онлайн

Министерство цифровой трансформации совместно с CDTO Гостаможни Евгением Ентисом трансформирует таможенную систему. Новые цифровые проекты делают ее более удобной, прозрачной, без коррупции и ориентированной на человека.
Об этом сообщили в Минцифры.
Какие сервисы уже внедрены:
Что планируют сделать в будущем. Впоследствии, благодаря новой таможенной системе для каждого гражданина станет реальностью оформить свои товары, посылки быстро, удобно и без взяток. Кроме того, можно будет просчитать заранее все оплаты, налоги, пошлины и оплатить их онлайн. А также увидеть результаты работы таможни онлайн, где каждый показатель будет открытым и прозрачным для всех.
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