0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

Какие сервисы таможни уже доступны онлайн

Какие сервисы таможни уже доступны онлайн

Министерство цифровой трансформации совместно с CDTO Гостаможни Евгением Ентисом трансформирует таможенную систему. Новые цифровые проекты делают ее более удобной, прозрачной, без коррупции и ориентированной на человека.

Об этом сообщили в Минцифры.

Какие сервисы уже внедрены:

  • расчет стоимости таможенного оформления машины;
  • просмотр статистики ввоза и вывоза конкретных товаров;
  • возможность написать жалобу о работе таможни и получить ответ быстро и онлайн;
  • просмотр карты и оснащения таможни по ссылке.

Что планируют сделать в будущем. Впоследствии, благодаря новой таможенной системе для каждого гражданина станет реальностью оформить свои товары, посылки быстро, удобно и без взяток. Кроме того, можно будет просчитать заранее все оплаты, налоги, пошлины и оплатить их онлайн. А также увидеть результаты работы таможни онлайн, где каждый показатель будет открытым и прозрачным для всех.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.