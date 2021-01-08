Какие сервисы таможни уже доступны онлайн

Министерство цифровой трансформации совместно с CDTO Гостаможни Евгением Ентисом трансформирует таможенную систему. Новые цифровые проекты делают ее более удобной, прозрачной, без коррупции и ориентированной на человека.

Об этом сообщили в Минцифры.

Какие сервисы уже внедрены:

расчет стоимости таможенного оформления машины;

просмотр статистики ввоза и вывоза конкретных товаров;

возможность написать жалобу о работе таможни и получить ответ быстро и онлайн;

просмотр карты и оснащения таможни по ссылке.

Что планируют сделать в будущем. Впоследствии, благодаря новой таможенной системе для каждого гражданина станет реальностью оформить свои товары, посылки быстро, удобно и без взяток. Кроме того, можно будет просчитать заранее все оплаты, налоги, пошлины и оплатить их онлайн. А также увидеть результаты работы таможни онлайн, где каждый показатель будет открытым и прозрачным для всех.