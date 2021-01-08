Межбанк: четверг обещает быть самым интересным днем недели

Четверг, пожалуй, будет самым интересным днем на валютном рынке этой недели. Дело в том, что несмотря на вчерашнее превышение предложения доллара на межбанке над спросом и в целом очень позитивный расклад для гривны последних дней, в конечном итоге котировки доллара даже выросли.
В основном, к этому их подтолкнул выход НБУ с интервенцией по покупке валюты по 27,94 гривны в середине дня. До этого момента, крупные покупатели выжидали “дна” по курсу и не спешили заключать сделки, а продавцы нервничали и при отсутствии спроса снижали свои ценники. Выход Нацбанка дал сигнал продавцам, что покупатель на рынке все же появился, а покупателям – что уже не стоит тянуть с реальными сделками. В итоге, это привело к быстрому росту спроса, увеличению аппетитов по курсу у продавцов и раскачке котировок спекулянтами. Завершилась сессия на уровне 28,02/28,04 гривны за доллар, хотя имела все шансы зафиксировать курс к концу дня ниже психологического уровня в 28 гривен. При этом, по факту Нацбанк так ничего и не купил, хотя и присутствовал на торгах практически с обеда и до конца активной фазы сессии. От того, как сегодня себя поведет регулятор и как среагируют в конечном итоге на происходящее крупные игроки и будет зависеть тренд по курсу в четверг.
Учитывая приближение дней бюджетных проплат у клиентов, что обычно работает в пользу гривны, пока экспортеры рады такому неожиданному росту котировок и поэтому постараются сохранить повышающий тренд по доллару на торгах в четверг. А вот “поведутся” ли на это потенциальные покупатели – еще вопрос. Если их нервы сдадут, курс продолжит расти, если же покупатели станут опять не торопиться со своими сделками, а НБУ не будет активно выходить на рынок, то доллар может опять уйти ниже отметки в 28 гривен с целью к 27,90 гривен к концу дня.
Многое также зависит и от масштаба спекулятивных атак на гривну в этот период, но основное – это все же насколько крепкие нервы у покупателей и готовы ли они реально “побороться” за курс.
По расчетам Finance.ua, объем операций на торгах в четверг составит до $150-180 млн при совершении до 490-530 сделок.
Котировки межбанка, по нашему прогнозу 14 января будут в пределах: доллар — коридор 27,95 – 28,15 грн, евро — коридор 33,90 — 34,25 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,02 / 28,04
евро – 34,08 / 34,11
Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин введет госрегулирование цены на газ: какой тариф предлагаютВчера, 16:00 - 2142 18
Эффективна всего на 50,4%: новые данные о китайской вакцине от коронавируса, которую приобрела УкраинаВчера, 11:15 - 1436 18
В Украине отменили ряд льгот на электроэнергиюВчера, 13:00 - 4309 14
За 10 лет тарифы ЖКХ повысились на 513,2%2 ч. назад - 333 12
Предприниматели должны заплатить ЕСВ не позднее 19 января на новые счетаВчера, 19:02 - 987 10
Задержка денег на льготы и субсидии: в Минсоцполитики назвали сроки выплатВчера, 17:49 - 26236 2
В Украине отменили ряд льгот на электроэнергиюВчера, 13:00 - 4309 14
Кабмин введет госрегулирование цены на газ: какой тариф предлагаютВчера, 16:00 - 2142 18
Межбанк: упадет ли доллар ниже 28 гривенВчера, 11:20 - 2134
НБУ обновил рейтинг доходности банковВчера, 14:00 - 1981 1
Компания Razer показала "умную" маску (видео)Вчера, 15:10 - 192
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 399
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1553
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1964
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1986 5