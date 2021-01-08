Межбанк: четверг обещает быть самым интересным днем недели

Четверг, пожалуй, будет самым интересным днем на валютном рынке этой недели. Дело в том, что несмотря на вчерашнее превышение предложения доллара на межбанке над спросом и в целом очень позитивный расклад для гривны последних дней, в конечном итоге котировки доллара даже выросли.

В основном, к этому их подтолкнул выход НБУ с интервенцией по покупке валюты по 27,94 гривны в середине дня. До этого момента, крупные покупатели выжидали “дна” по курсу и не спешили заключать сделки, а продавцы нервничали и при отсутствии спроса снижали свои ценники. Выход Нацбанка дал сигнал продавцам, что покупатель на рынке все же появился, а покупателям – что уже не стоит тянуть с реальными сделками. В итоге, это привело к быстрому росту спроса, увеличению аппетитов по курсу у продавцов и раскачке котировок спекулянтами. Завершилась сессия на уровне 28,02/28,04 гривны за доллар, хотя имела все шансы зафиксировать курс к концу дня ниже психологического уровня в 28 гривен. При этом, по факту Нацбанк так ничего и не купил, хотя и присутствовал на торгах практически с обеда и до конца активной фазы сессии. От того, как сегодня себя поведет регулятор и как среагируют в конечном итоге на происходящее крупные игроки и будет зависеть тренд по курсу в четверг.

Учитывая приближение дней бюджетных проплат у клиентов, что обычно работает в пользу гривны, пока экспортеры рады такому неожиданному росту котировок и поэтому постараются сохранить повышающий тренд по доллару на торгах в четверг. А вот “поведутся” ли на это потенциальные покупатели – еще вопрос. Если их нервы сдадут, курс продолжит расти, если же покупатели станут опять не торопиться со своими сделками, а НБУ не будет активно выходить на рынок, то доллар может опять уйти ниже отметки в 28 гривен с целью к 27,90 гривен к концу дня.

Многое также зависит и от масштаба спекулятивных атак на гривну в этот период, но основное – это все же насколько крепкие нервы у покупателей и готовы ли они реально “побороться” за курс.

По расчетам Finance.ua, объем операций на торгах в четверг составит до $150-180 млн при совершении до 490-530 сделок.

Котировки межбанка, по нашему прогнозу 14 января будут в пределах: доллар — коридор 27,95 – 28,15 грн, евро — коридор 33,90 — 34,25 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,90 – 28,25 грн при спреде в большинстве обменников финкомпаний от 15 до 20 коп, а в кассах банков — от 20 до 25 коп.

Евро: в банках коридор 33,75 – 34,40 грн при спреде до 25 – 35 коп, а в обменках финкомпаний — в пределах 34,05 — 34,30 грн при спреде от 20 до 30 коп.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,02 / 28,04

евро – 34,08 / 34,11

Курсы валют на Межбанке

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