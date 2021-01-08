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Наемные работники и ФЛП получат единовременное пособие за «простой» в карантин

Наемные работники и ФЛП получат единовременное пособие за «простой» в карантин

Наемные работники, работа которых временно остановлена из-за карантина, получат единовременную материальную помощь.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующий проект постановления “О выделении средств для завершения предоставления единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут лишиться доходов в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер, в 2021 году” Кабмин принял на заседании 13 января.

Что это значит: проектом акта предлагается выделить Министерству социальной политики Украины 201 млн гривен из специального фонда Государственного бюджета Украины для завершения в 2021 году выплаты единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые до 31 декабря 2020 года подали соответствующие заявления через Единый государственный веб-портал электронных услуг “Дія”, но не успели получить помощь до окончания бюджетного периода.

Кому предусмотрена выплата:

  • наемным работникам субъектов хозяйствования, работа которых временно остановлена ​​в результате введения ограничительных противоэпидемических мер, установленных с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19);

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  • ФЛПам, экономическая деятельность которых подпадает под ограничительные меры, что приводит к их временной остановке.

Выплату единовременной материальной помощи будет производить Пенсионный фонд Украины.

Справка Finance.ua:

  • По программе “Помощь ФЛПам и работникам – 8000 грн” обратились более 480 тысяч человек. До нового года выплачено 3,6 млрд грн.
  • По программе “Помощь работодателям – до 8000 грн”, работодатели еще до нового года получили 650 млн грн для около 170 тыс. своих сотрудников.
  • Физические лица – предприниматели первой группы за декабрь 2020 года и январь-май 2021 освобождены от начисления и уплаты единого социального взноса (ЕСВ).
По материалам Finance.UA
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